أخبار مصر | الليلة بـ 'مصر النهاردة'.. افتتاح الرئيس السيسي لمشروعات قومية بالسويس وجنوب سيناء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الليلة بـ 'مصر النهاردة'.. افتتاح الرئيس السيسي لمشروعات قومية بالسويس وجنوب سيناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعرض الليلة، برنامج مصر النهاردة على شاشة القناة الأولى، افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد من المشاريع القومية بالسويس وسيناء، وأهمية تلك المشروعات في تحقيق التنمية وتشغيل الأيدي العاملة.

وتستضيف الفقرة أحمد ناجي قمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، والدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي.

كما تقدم الحلقة في فقرتها الثانية، موضوع دخول مصر مجال اإنتاج الأوتوبيسات والسيارات الكهربائية، وتستضيف الفقرة للحديث عن تفاصيل هذا الموضوع محمد أبو بكر المستشار الإعلامي لوزارة الإنتاج الحربي.

يذكر أن البرنامج تقديم ريهام الديب وأحمد سمير، ويُذاع في العاشرة مساءً على شاشة القناة الأولى.