أخبار مصر | المركز الإعلامي العربي يكرم وزيرة التضامن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المركز الإعلامي العربي يكرم وزيرة التضامن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كرم المركز الإعلامي العربي خلال مؤتمر الناس والبنوك في دورته الـ13 بالقاهرة الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي باعتبارها نموذجًا للنجاح والعطاء وتقديرا لجهودها وإحداث نقلة نوعية في وزارة التضامن الاجتماعي.

وذكر المركز أن تكريم غادة والي جاء بعد استقصاء فئات متنوعة من المواطنين، وحجزت والي لنفسها معَقعدا في عدد من الحكومات المتعاقبة ولم تبخل بوقتها ومجهودها في سبيل العمل من أحل خدمة مصر حتى أطلق عليها لقب وزيرة الفقراء لدعمها الدائم للفئات المهمشة وانحيازها للفقراء.

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وشهدت غادة والي فعاليات المؤتمر والذي يعقد تحت عنوان "مجتمع أقل اعتمادًا علي النقد"، لمناقشة إجراءات الدولة للتحول للمجتمع اللا نقدي وتعزيز استخدامات التكنولوجية المالية والمصرفية.

وشهد المؤتمر حضور اللواء أركان حرب محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية لبني هلال، نائب محافظ البنك المركزي المصري وومايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، ونيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشريف فاروق نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي ورؤساء البنوك الكبرى في مصر ويرأس المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين هشام عكاشة بوصفه رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي ونائب رئيس اتحاد البنوك.

وتجولت والي في الأجنحة الخاصة بالبنوك، ثم توجهت إلى جناح بنك ناصر الاجتماعي وتحدثت مع الضيوف عن أهم البرامج التي يقدمها البنك ثم التقطوا صورة تذكارية داخل جناح البنك.