أخبار مصر | نقابة المحامين تشيد بموقف نظيرتها العراقية بوقف التدخل الإيراني في شؤون البلاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقابة المحامين تشيد بموقف نظيرتها العراقية بوقف التدخل الإيراني في شؤون البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت نقابة المحامين المصرية، بموقف نظيرتها العراقية الداعم للحراك الشعبي الذي تشهده البلاد منذ عده أسابيع، ومطالبه المشروعة وخاصة المتعلقة بوقف التدخل الإيراني في شئون البلاد، وتحسين الأحوال الاقتصادية، وتوفير الخدمات، وإنهاء النظام السياسي الطائفي الذي يعصف بالاستقرار.

وتؤكد نقابة المحامين في مصر، على أن المحاماة رسالة أحد أهدافها الأساسية الدفاع عن الشعب وحقوقه، وهذا ما تجلى في موقف نقابة المحامين العراقية بإعلان الاضراب أمام المحاكم باستثناء قضايا المتظاهرين والتي شكلت لجانا قانونية للدفاع عنهم، إضافة لموقفها المشرف في استلام الدعاوى القضائية التي يرغب المواطنين العراقيين في رفعها ضد قوات الأمن نتيجة لاستخدام الرصاص الحي، والغاز المسيل للدموع، لفض التظاهرات التي شهدتها بغداد وجنوب البلاد.

كما تثمن نقابة المحامين، موقف النقابات المهنية العراقية الداعم للحراك الشعبي، وتطالب السلطات العراقية بالاتجاه نحو حوار مجتمعي جاد تمثل فيه كافة فئات الشعب، وفي القلب منهم المهنيين ورجال القانون، للخروج من الأزمة الراهنة بما يحقق صالح العراق ويخرجها من النفق المظلم الذي دخلت فيه منذ الغزو الأمريكي لها عام 2003.

وتشدد نقابة المحامين، على أن الشعب العربي يتمنى عودة العراق كما كانت قوية، تفرض سيطرتها على كامل التراب الوطني، بعلم وحكومة ومجلس نواب موحدين، بعيدا عن أي محاولات خارجية لتقسيمه شمال أو جنوب كما حدث مسبقا في السودان.

