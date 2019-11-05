أخبار مصر | أستاذ غدد صماء يوضح أسباب وطرق علاج التهاب الأعصاب الطرفية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أستاذ غدد صماء يوضح أسباب وطرق علاج التهاب الأعصاب الطرفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور شريف حافظ، أستاذ الباطنة والغدد الصماء بكلية الطب جامعة القاهرة، إن مرض التهاب الأعصاب الطرفية يؤدي لتقليل كفاءة الحياة لدى المريض، ويشعره بالألم، ولا تصبح حياته مريحة، وقد يؤدي لمضاعفات في الجهاز الهضمي، والقلب، والكلى، كما يؤثر على الكفاءة الحياتية للفرد.

وأضاف حافظ، أن أكثر المعرضين للإصابة بمرض التهاب الاعصاب الطرفية في مصر هم مرضى السكر، والمصابين بإصابات أو حوادث مختلفة، فضلًا عن الأفراد الذين لا يتحركون كثيرًا مما يسبب ضغط على فقرات النخاع الشوكي، مثل السائقين أو الواقفين أو الجالسين لفترة طويلة دون حركة أو في أوضاع خاطئة غير مريحة.

وأوضح أن أول دليل ارشادي مصري لعلاج التهاب الأعصاب الطرفية هو نتاج تعاون كبار الأطباء في مختلف التخصصات بهدف خدمة مرضى التهاب الأعصاب الطرفية في مختلف المحافظات، مضيفا أنه ليس دليلًا إلزاميًا، ولكن إرشاد الأطباء نحو السبل السليمة لتشخيص علاج مرض التهاب الاعصاب الطرفية، متابعا أن هذا الدليل نُشر هذا العام في مجلة علمية، ونال إشادات واسعة على المستوى العلمي، وأن الأطباء في تخصصات مختلفة سوف يستفيدون من هذا الدليل، مثل أطباء الباطنة والسكر والغدد الصماء والأعصاب.

ونصح أنه في بعض الحالات التي يوجد لها دلالات أو مؤشرات أنها مقبلة على علاج "التهاب الأعصاب الطرفية" بالبدء مبكرًا في علاجها حتى لا تسوء حالتها، حيث يتم العمل على تحسين حالة أعصابهم، مشيدًا بفعالية وكفاءة الأدوية المصرية الموجودة في السوق المحلية العاملة في هذا المجال.