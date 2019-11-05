أخبار مصر | التفاصيل الكاملة لافتتاح السيسي مشروعات تنموية بالسويس وجنوب سيناء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التفاصيل الكاملة لافتتاح السيسي مشروعات تنموية بالسويس وجنوب سيناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة عددًا من المشروعات التنموية الجديدة فى مجال صناعة الحديد والصلب والرخام والجرانيت والإسكان والبترول والطرق والمحاور المرورية، والتى شملت مصنع الدرفلة رقم (3) بشركة السويس للصلب بالاضافة إلى مشروعات الإسكان الإجتماعى بجنوب سيناء ومجمع لتحلية مياة البحر بالعين السخنة ومصنع الرخام والجرانيت الجفجافة بوسط سيناء والرصيف البحرى بالعين السخنة وعدد من الطرق والشرايين المرورية الجديدة بالسويس وجنوب ووسط سيناء وتأتى تلك المشروعات التنموية التى تنفذها الدولة المصرية إستكمالا لجهودها المتواصلة فى دفع عجلة التنمية وتوفير الالاف من فرص العمل للشباب ولتحقيق الحياة الكريمة للمواطن المصرى.

وبدأت المراسم بوصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى مقر شركة السويس للصلب.

فيلم تسجيلى بعنوان ( مستقبل واعد ) من إنتاج إدارة الشئون المعنوية

وشاهد الرئيس فيلمًا تسجيليا من إنتاج إدارة الشئون المعنوية بعنوان " مستقبل واعد " استعرض فيه عدد من المشروعات التنموية والخدمية والمحاور والطرق الجديدة التى سيتم إفتتاحها والتى تبرز قدرة المصريين على تحقيق مصر نهضة تنموية، وقهرهم التحديات وتحقيق مزيدًا من الإنجازات عبر بناء عشرات القلاع الصناعية فى عبور جديد نحو مستقبل واعد.

وأبرز الفيلم دور رجال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية فى إنشاء مزيد من الصروح الإنشائية مسابقين الزمن حتى استطاعوا الإنتهاء من بناء مصنع الدرفلة 3 بالسويس خلال عام واحد فقط بدلًا من ثلاثة أعوام والتى صممت بأعلى المعايير العالمية وبطاقة إنتاجية سنوية بإجمالي ‪1.4000.000‬ طن من أطوال حديد التسليح لتتكون منظومة صناعية متكاملة ثم ظهرت الإرادة المصرية عبر الاستغلال الصناعى الأمثل لثروة مصر المحجرية بتأسيس الشركة الوطنية المصرية للرخام والجرانيت عام 2016 كشركة مساهمة مصرية لتكون البداية بإنشاء المجمع الصناعي للرخام والجرانيت بمنطقة الجفجافة على مساحة 2 مليون متر مربع، لتتكون ملحمة إنشائية تجلت خلالها أعمال بناء المنطقة الصناعية لتشمل مجمعًا عملاقًا يضم هنجرًا للتصنيع على مساحة 30 ألف متر مربع ومنطقة تشوينات للمنتج النهائي بالاضافة إلى منظومة إدارية متكاملة لتوفير الإحتياجات للعمالة بالمجمع، ويتم إستخدام المساحات الغير مستغلة في زراعة 150 فدانًا لأشجار الزيتون وتنفيذ عدد من مشروعات الإسكان والطرق ومحطات تحلية مياه البحر بالعين السخنة.

والرصيف البحرى بالعين السخنة والذى يعد بداية نقله نوعية ضمن مشروع تداول وتخرين المنتجات البترولية التابع لشركة سوميد وهو منشأ بحرى بطول 3000 متر وبعرض 12 مترًا حيث يشتمل على عدد 2 مرسى بعمق 19 مترًا والأخر بعمق 15 مترًا تم تجهيزهما بالمعدات والأجهزة اللازمة لتشغيل وإستيعاب أكبر ناقله منتجات بترولية فى العالم، كمنصة الإطفاء والمنصة البحرية الخدمية والتى تحتوى على محطة لتوزيع الكهرباء وأنظمة التحكم بالرصيف.

جهاز مشروعات الخدمة الوطنية

وألقى اللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية كلمة أشار فيه إلى دور جهاز مشروعات الخدمة الوطنية فى تنفيذ العديد من المشروعات الإنتاجية التى تدعم خطط التنمية فى مصر ومن أهمها تنفيذ المشروعات المتكاملة فى مجال صناعة الحديد والصلب، مستعرضًا بداية صناعة الحديد والصلب فى مصر من أربعينات القرن الماضى إعتمادًا على صهر الخردة فى الأفران وبإستخدام الوقود السائل حتى نهاية الخمسينات وإنشاء مصنع حلوان كأول مصنع متكامل للحديد والصلب بتكنولوجيا الأفران العالية وبإستخدام فحم الكوك، إعتمادًا على خام الحديد المستخرج من صحراء أسوان، وفى عام 1972 تم إنشاء مجمع الصلب لشركة الحديد والصلب المصرية وصولًا إلى بداية الثمانينات وتأسيس شركات أخرى تعمل فى صناعة الحديد والصلب بتكنولوجيا جديدة تقوم على فكرة الإختزال المباشر لخام الحديد بإستخدام الغاز الطبيعى لتحويلة إلى حديد إسفنجى يتم صهرة فى الأفران الكهربائية وتشكيلة بعد ذلك كمنتج نهائى وهذة هى التكنولوجيا المستخدمة حاليًا فى شركة السويس للصلب، وعن التكامل الذاتى لمختلف مراحل الإنتاج أشار مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية إلى إنقسام شركات الحديد والصلب فى مصر إلى مصانع متكاملة الأنشطة بدءًا بإنتاج الحديد المختزل من مكونات الحديد ثم إنتاج أعود البيليت ثم إنتاج حديد التسليح فى شكل أسياخ ولفائف وغيرها، ومصانع نصف متكاملة وهى التى تقوم بإنتاج أعواد البيليت من عمليات صهر الخردة ثم إنتاج حديد التسليح منها، ثم مصانع الدرفلة للحديد والتى يقتصر نشاطها على تدبير أعواد البيليت بالإستيراد من الخارج أو من السوق المحلى لإنتاج حديد التسليح منها وفى مجال الإستثمارات فى قطاع الحديد والصلب فى مصر أشار مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية إلى أنها وصلت نحو 170 مليار جنية يمثل حجم الإستثمارات فى المصانع المتكاملة ونصف المتكاملة 96% منها بينما يمثل حجم الإستثمار فى مصانع الدرفلة 4% منها فقط مشيرًا إلى أن حجم العمالة المباشرة فى قطاع الحديد والصلب وصل إلى نحو 30400 عامل تضم المصانع المتكاملة ونصف المتكاملة 88% من حجم هذة العمالة.

أما عن جملة الطاقة الإنتاجية لكافة هذة المصانع من حديد التسليح أشار أنها وصلت لنحو (14،1) مليون طن سنويًا، موضحًا أن مصانع شركة السويس والصلب التى تفتتح اليوم هى من مصانع الحديد المتكاملة والتى تساهم فى إنتاج 17% من حديد التسليح المنتج سنويًا فى مصر.

وفيما يخص تطور الإنتاج المحلى من حديد التسليح خلال العشر سنوات والذى ارتفع من (6،4) مليون طن فى عام 2009 إلى (8) مليون طن فى عام 2018 إستنفذتها إحتياجات السوق المحلى بالكامل سنويًا

فيما عدا فى عام 2018 حيث بيع نحو (7،5) مليون طن فقط من المنتج المحلى فى حين أنه فى ذات العام تم إستيراد نحو (200) ألف طن حديد تسليح تام الصنع من الخارج.

وأكد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية على أهمية الحديد المدرفل ( حديد التسليح ) لدعم مشروعات البناء والتعمير حيث يمثل من 10: 12% من تكلفة تنفيذ المبانى والمنشأت، مؤكدًا على الإرتقاء بمنظومة التصنيع المتكاملة بشركة السويس للصلب وأن إنشاء هذا المصنع الثالث لدرفلة الحديد على مساحة (310)

ألف متر مربع، بطاقة إنتاجية (1،4) مليون طن سنويًا ليزيد من الطاقة الإنتاجية لحديد التسليح فى الشركة إلى (2،3) مليون طن سنويًا، كما اتاح المصنع الجديد أكثر من 1000 فرصة عمل للعديد من مختلف مستويات التأهيل العلمى، مشيرًا إلى أنه بإفتتاح مصنع الدرفلة الثالث أصبح مجمع مصانع شركة السويس للصلب يضم (11) مصنع وهى مصنع لإختزال مكورات الحديد بطاقة إنتاجية 1،9 مليون طن من مكورات الحديد المختزل سنويًا ومصنع للصهر بإجمالى طاقة إنتاجية 2 مليون طن من أعواد البيليت سنويًا ومصنع للدرفلة بطاقة إنتاجية 2،3 مليون طن من أسياخ ولفائف حديد التسليح سنويًا هذا بالإضافة إلى مصنع للغازات الصناعية ومصنعين للجير ومصنع لتشكيل الحديد وأخر لطحن خبث الحديد وإعادة تدويرة، مشيرًا إلى العمل الجاد والمخلص والأداء المتميز لجميع العاملين الذين أنجزوا هذا المشروع الكبير بالتعاون مع شركة دانيللى الإيطالية والعديد من الشركات المدنية المصرية.

تنمية سيناء حلم يتحقق بإفتتاح مجمع مصانع الرخام بالجفجافة بوسط سيناء

وأكد اللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية إلى أن الله حبا الصحارى المصرية بكميات هائلة من أحجار الزينه والتى تعد من أهم موارد الثروات الطبيعية فى مصر بكميات أكثر من 500 مليون متر مكعب مما جعل العديد من الشركات العالمية تتسابق لإستيراد خام الرخام والجرانيت من مصر ثم العمليات التشغيلية عليه ثم إعادة تصديره مرة أخرى إلى الأسواق العالمية وأنه متماشيًا مع متطلبات التنمية الشاملة والإستغلال الأمثل للموارد والثروات الطبيعية فى مصر ودعمًا لمشروعات الإسكان والتعمير فإنه سيتم إفتتاح مجمع مصانع الرخام بالجفجافة بوسط سيناءالتابع للشركة الوطنية للرخام والجرانيت، مشيرا الى أنه بناء على توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة قام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالتخطيط لإنشاء ستة مجمعات صناعية كبرى تختص بإستخراج وتشغيل الرخام والجرانيت والتشغيلات الفنية المتعلقة بها، وأنه بعد إفتتاح الرئيس للمجمع الأول ببنى سويف فى أغسطس من عام 2018 يشرف المجمع الثانى فى الجفجافة بوسط سيناء بالإفتتاح اليوم لتحقيق الإستغلال الأمثل وتعظيم العائد من الرخام المتوفر من جبال سيناء.

مشيرًا إلى أن إنشاء مجمع مصانع الرخام بالجفجافة بوسط سيناء وخدماته المختلفة على مساحة 2 مليون متر مربع بالتعاون مع شركة بدرينى الإيطالية والشركة الوطنية للمقاولات ويشتمل على مجموعة من المكونات الاساسية والتى تضم ثلاثة خطوط إنتاج لتشغيل الرخام ومصنع للتشغيلات الفنية بطاقة 2،5 مليون متر مسطح سنويًا ومنطقة تخزين وتداول على مساحة250 ألف متر مربع ومنطقة إدارية تضم المكاتب الإدارية والفنية وقاعات التدريب، وهذا قد أتاح المشروع أكثر من 700 فرصة عمل مباشرة لمختلف التخصصات وتعيين أغلبهم من أبناء سيناء ومدن القناة، وإستكمالًا لتحقيق كل هذة الأهداف أشار مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية إلى أنه يجرى العمل حاليًا على إنشاء الأربعة مجمعات الصناعية الأخرى للرخام والجرانيت فى العين السخنة ورأس سدر والمنيا وفى محافظة أسوان وسيتم الإنتهاء منها على التوالى فى يناير ومارس 2020 وتبلغ الطاقات الإنتاجية لمصانع هذة المجمعات لنحو 1،5 تساهم فى توفير اكثر من 3 الاف فرصة عمل مباشرة هذا بالاضافة الى انه يتم حاليا التنسيق مع محافظة القاهرة الى انشاء مصنع فى منطقة شق التعبان بالتعاون مع شركة زينيت الالمانية يختص بتدوير واستغلال مخلفات وهالك التشغيل لاكثر من 1500 مصنع وورشة للرخام والجرانيت بالمنطقة وذلك لتحقيق التخلص الأمن والإقتصادى من هذة المخلفات وإستخدامها فى إنتاج أنواع مختلفة من الطوب والانترلوك وبعض المنتجات الأخرى مختتما كلمتة بأن هذة الإنجازات تمت بتوفيق من الله عز وجل ثم توجيهات السيد الرئيس والتعاون البناء مع أجهزة الدولة المختصة والدعم المستمر من القيادة العامة للقوات المسلحة.

الرئيس يفتتح مجمع الرخام بالجفجافة بوسط سيناءعبر شبكة الفيديو كونفرانس

كما أستاذن اللواء مصطفى أمين الرئيس فى قيام اللواء أ ح محمد فتحى إسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للرخام والجرانيت بإزاحة الستار إيذانًا بإفتتاح الرئيس لمجمع الرخام بالجفجافة بوسط سيناء.

نائب رئيس مجلس إدارة شركة السويس للصلب

واستمع الرئيس السيسى لكلمة السيد رفيق ضو نائب رئيس مجلس إدارة شركة السويس للصلب والتى أشار فيها إلى جهود الدولة على مختلف الأصعدة وأهمية صناعة الحديد فى الداخل لتوفير إحتياجات الدولة، وأشار إلى أن صناعة الصلب تمثل 3% من الناتج المحلى، 5% من حصيلة الصادرات المصرية، وأن هذة الأرقام سوف تتضاعف فى المستقبل القريب، مشيرًا إلى توجيهات السيد الرئيس لبناء الصناعة المصرية لتحقيق مستقبل أفضل، وفى هذا الاطار أشار لإفتتاح مصنع الدرفلة رقم (3) بشركة السويس للصلب والذى يمثل إستكمالًا لمراحل التصنيع ولتقليل تكلفة الإنتاج وزيادة الكميات المتاحة من المنتج بجودة عالية وطبقًا لمعايير المواصفات العالمية وأن المصنع يعد أفضل خط منفرد لدرفلة حديد التسليح فى العالم بإستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا التى وصلت إليها صناعة الصلب الحديثة، كما أن تصنيع الحديد له فوائد كثيرة فى توفير الآلآف من فرص العمل للشباب من فنيين ومهندسين وعمال، ومن ناحية تشغيل عشرات الصناعات المختلفة كالصناعات الهندسية وبناء السفن والسيارات والنقل وغيرها من الصناعات المرتبطة بصناعة الحديد، وفى إطار توجيهات السيد الرئيس أخذت الشركة على عاتقها تطوير العنصر البشرى من خلال توفير منهج دراسى للصناعة الهندسية وبناء السفن والسيارات للمرحلة الإعدادية حيث يتم تعليمهم وتدريبهم لمدة ثلاث سنوات يحصلون بعدها على دبلوم فنى لصناعة الحديد والصلب بالتعاون مع أكاديمية السويس للتعليم الفنى والغرفة الألمانية، وتحت الإشراف المباشر من وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفنى وسيقوم هؤلاء الدارسين بإزاحة الستار لإفتتاح المصنع، وفى مجال الحفاظ على البيئة أوضح أنه تم الإستغناء عن إستخدام مياه النيل وإستبدالها بمياه الصرف وإعادة إستخدامها مما ساهم فى توفير 28 ألف م3 من مياه الشرب وهذه الكمية تكفى لحوالى 150 ألف نسمة على الأقل من سكان مدينة السويس يوميًا كانت تستخدمها الشركة سابقًا، كما أشار رئيس مجلس إدارة شركة السويس للصلب أن كل هذه الإنجازات لم تكن لترى النور لولا جهود السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى موضحًا أن بداية الشركة كانت بإنشاء مصنع واحدًا للحديد وإنتاج الصلب وبـ 300 عامل واليوم بعد زمن وجيز أصبحت تتألف من 18 مصنعًا ومنشأة تمثل مجمع متكامل لإنتاج الحديد والصلب يعمل بها 3000 عاملًا وفنيًا ومهندسًا، موجها الشكر لكل من ساهم فى إتمام العمل فى هذا المشروع.

رئيس مجلس إدارة شركة سوميد

كما استمع الرئيس السيسى لعرض من المهندس محمد عبدالحافظ رئيس مجلس إدارة شركة سوميد الذى أشار فيه إلى جهود الشركة العربية لإنتاج البترول "سوميد" والتى تأسست عام 1974 لنقل خام البترول من دول الخليج لأوروبا، كذلك مشروع توسعات الشركة لتقديم خدمات إستقبال وحدة التخزين العائمة وناقلات الغاز الطبيعى المسال بالإضافة إلى تداوال وتخزين ونقل المنتجات البترولية كالمازوت والسولار والبوتاجاز بغرض إستكمال إحتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية وأعادة التصدير، مضيفًا إالى أن مشروع توسعات شركة سوميد تتم من خلال عدة مراحل، المرحلة الأولى ومن خلالها تم إنشاء الرصيف البحرى بطول 3000 متر على ركائز عميقة تتضمن (3) مراسى بحرية لتراكى الناقلات إثنان بعمق مياة 19 متر وآخر بعمق 15 متر لتراكى ناقلات المنتجات البترولية العملاقة بأحجام تصل إلى 160ألف طن، وفى المرحلة الثانية والتى تشمل تسهيلات تداول البوتاجاز يتم التدفيع عبر محطة رفع لضخ البوتاجاز إلى الشبكة القومية بمعدلات تصل إلى 400متر مكعب ساعة كما تم إستقبال 50 ناقلة بإجمالى 2 مليون طن بما يمثل 80% من إجمالى إستيراد مصر من البوتاجاز من خلال البحر الأحمر وفى المرحلة الثالثة والتى تضم المستودعات والتسهيلات البرية والتى تتضمن مجموعتين من المستودعات وهى مجموعة مخصصة للهيئة المصرية العامة للبترول بسعة 120 ألف متر مكعب، ومجموعة مخصصة لشركة أرامكوا السعودية بسعة 165 ألف متر مكعب للتخزين وإعادة التصدير، مشيرًا إلى أن المشروع يبلغ إجمالى إستثمارته 390 مليون دولار ويوفر 3000 فرصة عمل مباشرة طوال فترة إنشاء المشروع وبنسبة 60% نسبة المكون المحلى فى تنفيذ المشروع وإجمالى 14 مليون ساعة كساعات للعمل الآمنه،

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة سوميد أن أهمية المشروع تكمن فى أنه يعد دعامة أساسية لتنفيذ إستراتيجية الدولة لأن تصبح مركزًا لوجيستيًا إقليميًا وعالميًا للطاقة، كذلك توفير التسهيلات اللازمة لإستقبال أكبر أحجام ناقلات المنتجات البترولية فى الأسطول العالمى، وإثراء مشروعات البنية التحتية لتحقيق التكامل الإقتصادى وتأمين مصادر الطاقة لتلبية الإحتياجات المتزايدة فضلا عن تعظيم الإستثمارات المباشرة وغير المباشرة وزيادة الدخل القومى المصرى، وعبر شبكة الفيديو كونفرانس أعطى الرئيس السيسى إشارة إفتتاح الرصيف البحرى لشركة سوميد.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

وألقى الدكتور مهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية كلمة استعرض خلالها جهود وزارة الاسكان فى التنمية الشاملة للدولة التى تتم على أرض مدينة السويس وسيناء بسواعد أبناء مصر، وعبر شبكة الفيديو كونفرانس أعطى السيد الرئيس إشارة افتتاح (239) عمارة بمناطق بإجمالى 3700 وحدة إسكان إجتماعى لتكون تجمعات سكنية جديدة يزيد الفرص التنموية على تلك البقعة الغالية من سيناء بنطاق مدن الطور ونوبيع وأبو زنيمة، كما تم إفتتاح عدد من مشروعات البنية الأساسية تضمنت إفتتاح طريق النفق – شرم الشيخ بطول 342 كم وإنشاء 2 محور عرضى يصل بين طريق السلام والطريق الدائرى بشرم الشيخ ليشكل بذلك نقلة حضارية لخدمة المناطق السياحية، إفتتاح طريق الجدى كأحد اهم الطرق الطولية بسيناء والذى يمتد بطول 77 كيلو مترًا وعرض 10 أمتار لتحقيق المزيد من التجمعات التنموية والعمرانية على أرض الفيروز، ولتتواصل الانجازات ولتأمين وسرعة حركة النقل بين المحافظات تم افتتاح المرحلة الأولى من طريق خدمة المحاجر فى المسافة بين نفق المشير وحتى طريق السويس الزعفرانه وهو طريق مزدوج بطول 37 كيلو مترًا وعرض 8 متر، كما تم تطوير وصله أم قمر بطول 37 كيلو متر وعرض 13 م إتجاهين 3 حاره مرروريه وجزيره وسطى بعرض 20م وذلك للربط بين طريق القاهره السويس وطريق القاهره الإسماعليه،

كذلك تم تطوير طريق جنيفه من المركز الطبى العالمى الى قناة السويس لتسهيل الحركه المرورية بطول 80 كيلومتر وبعرض 13 م 3 حاره مروريه لكل اتجاه ويشتمل على كوبرى مشاه و3 عمل صناعى كذلك افتتاح محطتين لتحلية مياه البحر بالعين السخنة بطاقة 136،000 لخدمه مجمع الأسمده الفوسفاتيه والهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية بالعين السخنة، وكذا مشروع إنشاء كوبرى الجيش المصرى بمدخل محافظة السويس بإجمالى طول 700 مترًا وعرض 24 مترًا بثلاث حارات مرورية لكل إتجاه ويسهم فى القضاء على التكدس المرورى فى محيط مدخل مدينة السويس.

الرئيس يتفقد المصنع درفلة الحديد رقم (3) بالسويس

وقام السيد الرئيس بجولة تفقدية لمصنع الدرفلة رقم (3) يرافقه عدد من شباب الجامعات حيث قام بالتقاط صورة تذكارية مع العاملين بالمصنع وإستمع الى شرح مفصل من المشرفين والمهندسين والعاملين بالمشروع الذى يهدف لخدمة المشروعات التنموية التى تسابق الدولة الزمن وتتحدى الصعاب من أجل تنفيذها فى أوقات قياسية مع الإلتزام بكافة المعايير الدولية للدقة والكفاءة، واستمع لشرح عدد من المسئولين والمهندسين حول الإمكانات الفنية وطرق التشغيل بالمصنع والتى روعى فيها إستخدام أحدث النظم العالمية.

حضر مراسم الإفتتاح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من الوزراء والمحافظين وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين.

وزارة الدفـاع

إدارة الشئـون المعنويــة

التاريخ 11 2019

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( مادة إسترشادية )

الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح عدد من المشروعات التنموية والخدمية بالسويس ووسط وجنوب سيناء

الإفتتاحات تضم مجمع مصانع الرخام والجرانيت بالجفجافة ومصنع الدرفلة رقم (3) وعدد من مشروعات الإسكان والطرق والمحاور المرورية ومجمع لتحلية مياه البحر والرصيف البحرى بالعين السخنة

إفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة عددًا من المشروعات التنموية الجديدة فى مجال صناعة الحديد والصلب والرخام والجرانيت والإسكان والبترول والطرق والمحاور المرورية، والتى شملت مصنع الدرفلة رقم (3) بشركة السويس للصلب بالاضافة إلى مشروعات الإسكان الإجتماعى بجنوب سيناء ومجمع لتحلية مياة البحر بالعين السخنة ومصنع الرخام والجرانيت الجفجافة بوسط سيناء والرصيف البحرى بالعين السخنة وعدد من الطرق والشرايين المرورية الجديدة بالسويس وجنوب ووسط سيناء وتأتى تلك المشروعات التنموية التى تنفذها الدولة المصرية إستكمالا لجهودها المتواصلة فى دفع عجلة التنمية وتوفير الالاف من فرص العمل للشباب ولتحقيق الحياة الكريمة للمواطن المصرى.

حيث بدأت المراسم بوصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى مقر شركة السويس للصلب.

فيلم تسجيلى بعنوان ( مستقبل واعد ) من إنتاج إدارة الشئون المعنوية

وشاهد الرئيس فيلمًا تسجيليا من إنتاج إدارة الشئون المعنوية بعنوان " مستقبل واعد " استعرض فيه عدد من المشروعات التنموية والخدمية والمحاور والطرق الجديدة التى سيتم إفتتاحها والتى تبرز قدرة المصريين على تحقيق مصر نهضة تنموية، وقهرهم التحديات وتحقيق مزيدًا من الإنجازات عبر بناء عشرات القلاع الصناعية فى عبور جديد نحو مستقبل واعد.

وأبرز الفيلم دور رجال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية فى إنشاء مزيد من الصروح الإنشائية مسابقين الزمن حتى استطاعوا الإنتهاء من بناء مصنع الدرفلة 3 بالسويس خلال عام واحد فقط بدلًا من ثلاثة أعوام والتى صممت بأعلى المعايير العالمية وبطاقة إنتاجية سنوية بإجمالي ‪1.4000.000‬ طن من أطوال حديد التسليح لتتكون منظومة صناعية متكاملة ثم ظهرت الإرادة المصرية عبر الاستغلال الصناعى الأمثل لثروة مصر المحجرية بتأسيس الشركة الوطنية المصرية للرخام والجرانيت عام 2016 كشركة مساهمة مصرية لتكون البداية بإنشاء المجمع الصناعي للرخام والجرانيت بمنطقة الجفجافة على مساحة 2 مليون متر مربع، لتتكون ملحمة إنشائية تجلت خلالها أعمال بناء المنطقة الصناعية لتشمل مجمعًا عملاقًا يضم هنجرًا للتصنيع على مساحة 30 ألف متر مربع ومنطقة تشوينات للمنتج النهائي بالاضافة إلى منظومة إدارية متكاملة لتوفير الإحتياجات للعمالة بالمجمع، ويتم إستخدام المساحات الغير مستغلة في زراعة 150 فدانًا لأشجار الزيتون وتنفيذ عدد من مشروعات الإسكان والطرق ومحطات تحلية مياه البحر بالعين السخنة.

والرصيف البحرى بالعين السخنة والذى يعد بداية نقله نوعية ضمن مشروع تداول وتخرين المنتجات البترولية التابع لشركة سوميد وهو منشأ بحرى بطول 3000 متر وبعرض 12 مترًا حيث يشتمل على عدد 2 مرسى بعمق 19 مترًا والأخر بعمق 15 مترًا تم تجهيزهما بالمعدات والأجهزة اللازمة لتشغيل وإستيعاب أكبر ناقله منتجات بترولية فى العالم، كمنصة الإطفاء والمنصة البحرية الخدمية والتى تحتوى على محطة لتوزيع الكهرباء وأنظمة التحكم بالرصيف.

جهاز مشروعات الخدمة الوطنية

وألقى اللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية كلمة أشار فيه إلى دور جهاز مشروعات الخدمة الوطنية فى تنفيذ العديد من المشروعات الإنتاجية التى تدعم خطط التنمية فى مصر ومن أهمها تنفيذ المشروعات المتكاملة فى مجال صناعة الحديد والصلب، مستعرضًا بداية صناعة الحديد والصلب فى مصر من أربعينات القرن الماضى إعتمادًا على صهر الخردة فى الأفران وبإستخدام الوقود السائل حتى نهاية الخمسينات وإنشاء مصنع حلوان كأول مصنع متكامل للحديد والصلب بتكنولوجيا الأفران العالية وبإستخدام فحم الكوك، إعتمادًا على خام الحديد المستخرج من صحراء أسوان، وفى عام 1972 تم إنشاء مجمع الصلب لشركة الحديد والصلب المصرية وصولًا إلى بداية الثمانينات وتأسيس شركات أخرى تعمل فى صناعة الحديد والصلب بتكنولوجيا جديدة تقوم على فكرة الإختزال المباشر لخام الحديد بإستخدام الغاز الطبيعى لتحويلة إلى حديد إسفنجى يتم صهرة فى الأفران الكهربائية وتشكيلة بعد ذلك كمنتج نهائى وهذة هى التكنولوجيا المستخدمة حاليًا فى شركة السويس للصلب، وعن التكامل الذاتى لمختلف مراحل الإنتاج أشار مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية إلى إنقسام شركات الحديد والصلب فى مصر إلى مصانع متكاملة الأنشطة بدءًا بإنتاج الحديد المختزل من مكونات الحديد ثم إنتاج أعود البيليت ثم إنتاج حديد التسليح فى شكل أسياخ ولفائف وغيرها، ومصانع نصف متكاملة وهى التى تقوم بإنتاج أعواد البيليت من عمليات صهر الخردة ثم إنتاج حديد التسليح منها، ثم مصانع الدرفلة للحديد والتى يقتصر نشاطها على تدبير أعواد البيليت بالإستيراد من الخارج أو من السوق المحلى لإنتاج حديد التسليح منها وفى مجال الإستثمارات فى قطاع الحديد والصلب فى مصر أشار مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية إلى أنها وصلت نحو 170 مليار جنية يمثل حجم الإستثمارات فى المصانع المتكاملة ونصف المتكاملة 96% منها بينما يمثل حجم الإستثمار فى مصانع الدرفلة 4% منها فقط مشيرًا إلى أن حجم العمالة المباشرة فى قطاع الحديد والصلب وصل إلى نحو 30400 عامل تضم المصانع المتكاملة ونصف المتكاملة 88% من حجم هذة العمالة.

أما عن جملة الطاقة الإنتاجية لكافة هذة المصانع من حديد التسليح أشار أنها وصلت لنحو (14،1) مليون طن سنويًا، موضحًا أن مصانع شركة السويس والصلب التى تفتتح اليوم هى من مصانع الحديد المتكاملة والتى تساهم فى إنتاج 17% من حديد التسليح المنتج سنويًا فى مصر.

وفيما يخص تطور الإنتاج المحلى من حديد التسليح خلال العشر سنوات والذى ارتفع من (6،4) مليون طن فى عام 2009 إلى (8) مليون طن فى عام 2018 إستنفذتها إحتياجات السوق المحلى بالكامل سنويًا

فيما عدا فى عام 2018 حيث بيع نحو (7،5) مليون طن فقط من المنتج المحلى فى حين أنه فى ذات العام تم إستيراد نحو (200) ألف طن حديد تسليح تام الصنع من الخارج.

وأكد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية على أهمية الحديد المدرفل ( حديد التسليح ) لدعم مشروعات البناء والتعمير حيث يمثل من 10: 12% من تكلفة تنفيذ المبانى والمنشأت، مؤكدًا على الإرتقاء بمنظومة التصنيع المتكاملة بشركة السويس للصلب وأن إنشاء هذا المصنع الثالث لدرفلة الحديد على مساحة (310)

ألف متر مربع، بطاقة إنتاجية (1،4) مليون طن سنويًا ليزيد من الطاقة الإنتاجية لحديد التسليح فى الشركة إلى (2،3) مليون طن سنويًا، كما اتاح المصنع الجديد أكثر من 1000 فرصة عمل للعديد من مختلف مستويات التأهيل العلمى، مشيرًا إلى أنه بإفتتاح مصنع الدرفلة الثالث أصبح مجمع مصانع شركة السويس للصلب يضم (11) مصنع وهى مصنع لإختزال مكورات الحديد بطاقة إنتاجية 1،9 مليون طن من مكورات الحديد المختزل سنويًا ومصنع للصهر بإجمالى طاقة إنتاجية 2 مليون طن من أعواد البيليت سنويًا ومصنع للدرفلة بطاقة إنتاجية 2،3 مليون طن من أسياخ ولفائف حديد التسليح سنويًا هذا بالإضافة إلى مصنع للغازات الصناعية ومصنعين للجير ومصنع لتشكيل الحديد وأخر لطحن خبث الحديد وإعادة تدويرة، مشيرًا إلى العمل الجاد والمخلص والأداء المتميز لجميع العاملين الذين أنجزوا هذا المشروع الكبير بالتعاون مع شركة دانيللى الإيطالية والعديد من الشركات المدنية المصرية.

تنمية سيناء حلم يتحقق بإفتتاح مجمع مصانع الرخام بالجفجافة بوسط سيناء

وأكد اللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية إلى أن الله حبا الصحارى المصرية بكميات هائلة من أحجار الزينه والتى تعد من أهم موارد الثروات الطبيعية فى مصر بكميات أكثر من 500 مليون متر مكعب مما جعل العديد من الشركات العالمية تتسابق لإستيراد خام الرخام والجرانيت من مصر ثم العمليات التشغيلية عليه ثم إعادة تصديره مرة أخرى إلى الأسواق العالمية وأنه متماشيًا مع متطلبات التنمية الشاملة والإستغلال الأمثل للموارد والثروات الطبيعية فى مصر ودعمًا لمشروعات الإسكان والتعمير فإنه سيتم إفتتاح مجمع مصانع الرخام بالجفجافة بوسط سيناءالتابع للشركة الوطنية للرخام والجرانيت، مشيرا الى أنه بناء على توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة قام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالتخطيط لإنشاء ستة مجمعات صناعية كبرى تختص بإستخراج وتشغيل الرخام والجرانيت والتشغيلات الفنية المتعلقة بها، وأنه بعد إفتتاح الرئيس للمجمع الأول ببنى سويف فى أغسطس من عام 2018 يشرف المجمع الثانى فى الجفجافة بوسط سيناء بالإفتتاح اليوم لتحقيق الإستغلال الأمثل وتعظيم العائد من الرخام المتوفر من جبال سيناء.

مشيرًا إلى أن إنشاء مجمع مصانع الرخام بالجفجافة بوسط سيناء وخدماته المختلفة على مساحة 2 مليون متر مربع بالتعاون مع شركة بدرينى الإيطالية والشركة الوطنية للمقاولات ويشتمل على مجموعة من المكونات الاساسية والتى تضم ثلاثة خطوط إنتاج لتشغيل الرخام ومصنع للتشغيلات الفنية بطاقة 2،5 مليون متر مسطح سنويًا ومنطقة تخزين وتداول على مساحة250 ألف متر مربع ومنطقة إدارية تضم المكاتب الإدارية والفنية وقاعات التدريب، وهذا قد أتاح المشروع أكثر من 700 فرصة عمل مباشرة لمختلف التخصصات وتعيين أغلبهم من أبناء سيناء ومدن القناة، وإستكمالًا لتحقيق كل هذة الأهداف أشار مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية إلى أنه يجرى العمل حاليًا على إنشاء الأربعة مجمعات الصناعية الأخرى للرخام والجرانيت فى العين السخنة ورأس سدر والمنيا وفى محافظة أسوان وسيتم الإنتهاء منها على التوالى فى يناير ومارس 2020 وتبلغ الطاقات الإنتاجية لمصانع هذة المجمعات لنحو 1،5 تساهم فى توفير اكثر من 3 الاف فرصة عمل مباشرة هذا بالاضافة الى انه يتم حاليا التنسيق مع محافظة القاهرة الى انشاء مصنع فى منطقة شق التعبان بالتعاون مع شركة زينيت الالمانية يختص بتدوير واستغلال مخلفات وهالك التشغيل لاكثر من 1500 مصنع وورشة للرخام والجرانيت بالمنطقة وذلك لتحقيق التخلص الأمن والإقتصادى من هذة المخلفات وإستخدامها فى إنتاج أنواع مختلفة من الطوب والانترلوك وبعض المنتجات الأخرى مختتما كلمتة بأن هذة الإنجازات تمت بتوفيق من الله عز وجل ثم توجيهات السيد الرئيس والتعاون البناء مع أجهزة الدولة المختصة والدعم المستمر من القيادة العامة للقوات المسلحة.

الرئيس يفتتح مجمع الرخام بالجفجافة بوسط سيناءعبر شبكة الفيديو كونفرانس

كما أستاذن اللواء مصطفى أمين الرئيس فى قيام اللواء أ ح محمد فتحى إسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للرخام والجرانيت بإزاحة الستار إيذانًا بإفتتاح الرئيس لمجمع الرخام بالجفجافة بوسط سيناء.

نائب رئيس مجلس إدارة شركة السويس للصلب

واستمع الرئيس السيسى لكلمة السيد رفيق ضو نائب رئيس مجلس إدارة شركة السويس للصلب والتى أشار فيها إلى جهود الدولة على مختلف الأصعدة وأهمية صناعة الحديد فى الداخل لتوفير إحتياجات الدولة، وأشار إلى أن صناعة الصلب تمثل 3% من الناتج المحلى، 5% من حصيلة الصادرات المصرية، وأن هذة الأرقام سوف تتضاعف فى المستقبل القريب، مشيرًا إلى توجيهات السيد الرئيس لبناء الصناعة المصرية لتحقيق مستقبل أفضل، وفى هذا الاطار أشار لإفتتاح مصنع الدرفلة رقم (3) بشركة السويس للصلب والذى يمثل إستكمالًا لمراحل التصنيع ولتقليل تكلفة الإنتاج وزيادة الكميات المتاحة من المنتج بجودة عالية وطبقًا لمعايير المواصفات العالمية وأن المصنع يعد أفضل خط منفرد لدرفلة حديد التسليح فى العالم بإستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا التى وصلت إليها صناعة الصلب الحديثة، كما أن تصنيع الحديد له فوائد كثيرة فى توفير الآلآف من فرص العمل للشباب من فنيين ومهندسين وعمال، ومن ناحية تشغيل عشرات الصناعات المختلفة كالصناعات الهندسية وبناء السفن والسيارات والنقل وغيرها من الصناعات المرتبطة بصناعة الحديد، وفى إطار توجيهات السيد الرئيس أخذت الشركة على عاتقها تطوير العنصر البشرى من خلال توفير منهج دراسى للصناعة الهندسية وبناء السفن والسيارات للمرحلة الإعدادية حيث يتم تعليمهم وتدريبهم لمدة ثلاث سنوات يحصلون بعدها على دبلوم فنى لصناعة الحديد والصلب بالتعاون مع أكاديمية السويس للتعليم الفنى والغرفة الألمانية، وتحت الإشراف المباشر من وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفنى وسيقوم هؤلاء الدارسين بإزاحة الستار لإفتتاح المصنع، وفى مجال الحفاظ على البيئة أوضح أنه تم الإستغناء عن إستخدام مياه النيل وإستبدالها بمياه الصرف وإعادة إستخدامها مما ساهم فى توفير 28 ألف م3 من مياه الشرب وهذه الكمية تكفى لحوالى 150 ألف نسمة على الأقل من سكان مدينة السويس يوميًا كانت تستخدمها الشركة سابقًا، كما أشار رئيس مجلس إدارة شركة السويس للصلب أن كل هذه الإنجازات لم تكن لترى النور لولا جهود السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى موضحًا أن بداية الشركة كانت بإنشاء مصنع واحدًا للحديد وإنتاج الصلب وبـ 300 عامل واليوم بعد زمن وجيز أصبحت تتألف من 18 مصنعًا ومنشأة تمثل مجمع متكامل لإنتاج الحديد والصلب يعمل بها 3000 عاملًا وفنيًا ومهندسًا، موجها الشكر لكل من ساهم فى إتمام العمل فى هذا المشروع.

رئيس مجلس إدارة شركة سوميد

كما استمع الرئيس السيسى لعرض من المهندس محمد عبدالحافظ رئيس مجلس إدارة شركة سوميد الذى أشار فيه إلى جهود الشركة العربية لإنتاج البترول "سوميد" والتى تأسست عام 1974 لنقل خام البترول من دول الخليج لأوروبا، كذلك مشروع توسعات الشركة لتقديم خدمات إستقبال وحدة التخزين العائمة وناقلات الغاز الطبيعى المسال بالإضافة إلى تداوال وتخزين ونقل المنتجات البترولية كالمازوت والسولار والبوتاجاز بغرض إستكمال إحتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية وأعادة التصدير، مضيفًا إالى أن مشروع توسعات شركة سوميد تتم من خلال عدة مراحل، المرحلة الأولى ومن خلالها تم إنشاء الرصيف البحرى بطول 3000 متر على ركائز عميقة تتضمن (3) مراسى بحرية لتراكى الناقلات إثنان بعمق مياة 19 متر وآخر بعمق 15 متر لتراكى ناقلات المنتجات البترولية العملاقة بأحجام تصل إلى 160ألف طن، وفى المرحلة الثانية والتى تشمل تسهيلات تداول البوتاجاز يتم التدفيع عبر محطة رفع لضخ البوتاجاز إلى الشبكة القومية بمعدلات تصل إلى 400متر مكعب ساعة كما تم إستقبال 50 ناقلة بإجمالى 2 مليون طن بما يمثل 80% من إجمالى إستيراد مصر من البوتاجاز من خلال البحر الأحمر وفى المرحلة الثالثة والتى تضم المستودعات والتسهيلات البرية والتى تتضمن مجموعتين من المستودعات وهى مجموعة مخصصة للهيئة المصرية العامة للبترول بسعة 120 ألف متر مكعب، ومجموعة مخصصة لشركة أرامكوا السعودية بسعة 165 ألف متر مكعب للتخزين وإعادة التصدير، مشيرًا إلى أن المشروع يبلغ إجمالى إستثمارته 390 مليون دولار ويوفر 3000 فرصة عمل مباشرة طوال فترة إنشاء المشروع وبنسبة 60% نسبة المكون المحلى فى تنفيذ المشروع وإجمالى 14 مليون ساعة كساعات للعمل الآمنه،

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة سوميد أن أهمية المشروع تكمن فى أنه يعد دعامة أساسية لتنفيذ إستراتيجية الدولة لأن تصبح مركزًا لوجيستيًا إقليميًا وعالميًا للطاقة، كذلك توفير التسهيلات اللازمة لإستقبال أكبر أحجام ناقلات المنتجات البترولية فى الأسطول العالمى، وإثراء مشروعات البنية التحتية لتحقيق التكامل الإقتصادى وتأمين مصادر الطاقة لتلبية الإحتياجات المتزايدة فضلا عن تعظيم الإستثمارات المباشرة وغير المباشرة وزيادة الدخل القومى المصرى، وعبر شبكة الفيديو كونفرانس أعطى الرئيس السيسى إشارة إفتتاح الرصيف البحرى لشركة سوميد.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

وألقى الدكتور مهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية كلمة استعرض خلالها جهود وزارة الاسكان فى التنمية الشاملة للدولة التى تتم على أرض مدينة السويس وسيناء بسواعد أبناء مصر، وعبر شبكة الفيديو كونفرانس أعطى السيد الرئيس إشارة افتتاح (239) عمارة بمناطق بإجمالى 3700 وحدة إسكان إجتماعى لتكون تجمعات سكنية جديدة يزيد الفرص التنموية على تلك البقعة الغالية من سيناء بنطاق مدن الطور ونوبيع وأبو زنيمة، كما تم إفتتاح عدد من مشروعات البنية الأساسية تضمنت إفتتاح طريق النفق – شرم الشيخ بطول 342 كم وإنشاء 2 محور عرضى يصل بين طريق السلام والطريق الدائرى بشرم الشيخ ليشكل بذلك نقلة حضارية لخدمة المناطق السياحية، إفتتاح طريق الجدى كأحد اهم الطرق الطولية بسيناء والذى يمتد بطول 77 كيلو مترًا وعرض 10 أمتار لتحقيق المزيد من التجمعات التنموية والعمرانية على أرض الفيروز، ولتتواصل الانجازات ولتأمين وسرعة حركة النقل بين المحافظات تم افتتاح المرحلة الأولى من طريق خدمة المحاجر فى المسافة بين نفق المشير وحتى طريق السويس الزعفرانه وهو طريق مزدوج بطول 37 كيلو مترًا وعرض 8 متر، كما تم تطوير وصله أم قمر بطول 37 كيلو متر وعرض 13 م إتجاهين 3 حاره مرروريه وجزيره وسطى بعرض 20م وذلك للربط بين طريق القاهره السويس وطريق القاهره الإسماعليه،

كذلك تم تطوير طريق جنيفه من المركز الطبى العالمى الى قناة السويس لتسهيل الحركه المرورية بطول 80 كيلومتر وبعرض 13 م 3 حاره مروريه لكل اتجاه ويشتمل على كوبرى مشاه و3 عمل صناعى كذلك افتتاح محطتين لتحلية مياه البحر بالعين السخنة بطاقة 136،000 لخدمه مجمع الأسمده الفوسفاتيه والهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية بالعين السخنة، وكذا مشروع إنشاء كوبرى الجيش المصرى بمدخل محافظة السويس بإجمالى طول 700 مترًا وعرض 24 مترًا بثلاث حارات مرورية لكل إتجاه ويسهم فى القضاء على التكدس المرورى فى محيط مدخل مدينة السويس.

الرئيس يتفقد المصنع درفلة الحديد رقم (3) بالسويس

وقام السيد الرئيس بجولة تفقدية لمصنع الدرفلة رقم (3) يرافقه عدد من شباب الجامعات حيث قام بالتقاط صورة تذكارية مع العاملين بالمصنع وإستمع الى شرح مفصل من المشرفين والمهندسين والعاملين بالمشروع الذى يهدف لخدمة المشروعات التنموية التى تسابق الدولة الزمن وتتحدى الصعاب من أجل تنفيذها فى أوقات قياسية مع الإلتزام بكافة المعايير الدولية للدقة والكفاءة، واستمع لشرح عدد من المسئولين والمهندسين حول الإمكانات الفنية وطرق التشغيل بالمصنع والتى روعى فيها إستخدام أحدث النظم العالمية.

حضر مراسم الإفتتاح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من الوزراء والمحافظين وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين.