مصر | حبس قاتل موظف جامعي 15 يوما على ذمة التحقيقات بدار السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس قاتل موظف جامعي 15 يوما على ذمة التحقيقات بدار السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح دار السلام، تجديد حبس المتهم بقتل موظف باحدى الجامعات بطعنات نافذة لسرقة شقته بسبب مروره بضائقة مالية 15 يوما على ذمة التحقيق.

وتعود التفاصيل عندما تلقى قسم شرطة دار السلام، بلاغا من الأهالي يفيد بوجود متوفٍ داخل شقة بدائرة القسم، بالتعامل مع البلاغ وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم الى محل البلاغ، وتم العثور على جثة شخص وبها عدد كبير من الطعنات.

وبتكثيف التحريات تبين أن المجنى عليه موظف بهيئة التدريس بإحدى الجامعات وتبين الاشتابه في عمليه سرقة وبمتابعة التحقيقات وبمراجعة الكاميرات، تبين أن وراء الواقعة عاطل، وبعد القبض عليه وبمواجهته، أقر بأنه كان هدفه سرقة الشقة ولم يكن ينوي القتل ولكن الأخير تصدى له، وتحرر محضر بالواقعة.

وكان قد جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس سائق قتل صاحب محل منظفات بخرطوش فى منطقة دار السلام 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكلفت النيابة مصلحة الطب الشرعي فى وقت سابق بتشريح جثة المجني عليه وإرسال تقرير مفصل بها وأسباب الوفاة وحدوثها والتصريح بالدفن عقب الصفة التشريحية.

وتبين من مناظرة النيابة، أن الجثة لشاب في العقد الثالث من العمر مصاب بتهتك في البطن وإصابته بالغة وتوفى على إثرها في الحال.

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وتعود البداية عندما تلقى رئيس مباحث قسم شرطة دار السلام إخطارا من مستشفى قصر العيني يفيد باستقبال "أحمد. م" 29 عامًا، صاحب محل منظفات، توفى إثر إصابته برش خرطوش بالبطن.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص وسؤال شقيق المتوفى "حسام. م" 34 عامًا، عامل، قرر بحدوث مشادة كلامية بين المجني عليه و"محمد. ح" 32 عامًا، سائق، بسبب خلافات حول الجيرة تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المشكو في حقه على المجني عليه بالضرب بسلاح ناري كان بحوزته.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وأن المشكو في حقه وراء ارتكابها بسبب حدوث مشادة كلامية بينه والمجني عليه إثر معاتبة الأخير له على نشره صورًا على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تحوي عبارات مسيئة لشقيق المجني عليه.

وتطورت المشاجرة إلى تعدي المتهم على المجني عليه بالضرب بسلاح ناري "فرد خرطوش" كان بحوزته، فأحدث إصابته المشار إليها والتي أودت بحياته وفر هاربًا.

وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى اختباء المتهم لدى أحد أصدقائه، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه وبحوزته سلاح ناري "فرد خرطوش" المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، فتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات

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