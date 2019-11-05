مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": جثة مجهولة في أكتوبر.. وأب يقتل نجله لإدمانه المخدرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": جثة مجهولة في أكتوبر.. وأب يقتل نجله لإدمانه المخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم الثلاثاء، خلال الساعات الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار.

أحد المصابين يسرد تفاصيل الانفجار في حادث محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

استمعت الدلئرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، لشهادة محمد خميس، أحد المصابين في حادث محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية.