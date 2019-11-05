مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": جثة مجهولة في أكتوبر.. وأب يقتل نجله لإدمانه المخدرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": جثة مجهولة في أكتوبر.. وأب يقتل نجله لإدمانه المخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أحد المصابين يسرد تفاصيل الانفجار في حادث محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية
استمعت الدلئرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، لشهادة محمد خميس، أحد المصابين في حادث محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية.
وذكر الشاهد أنه في يوم الواقعة كان يقدم أوراقه في إحدى شركات النقل البحري، مشيرًا لدراسته في معهد الدراسات العليا التابع للقوات البحرية، وبعد خروجه من مقر الشركة كان متجهًا إلى البحر لاستقلال سيارة أجرة، فتوقف للإفطار على عربة فول، ليحدث الانفجار الذي أصابته شظاياه خلال تلك الأثناء.
12 نوفمبر.. استكمال سماع الشهود في محاكمة 555 متهما بـ"ولاية سيناء 4"s
قررت اليوم الثلاثاء المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، تأجيل سماع الشهود في محاكمة المتهمين بالقضية رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال القاهره العسكرية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية سيناء 4"، والمتهم فيها 555 متهما بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء، لجلسة 12 نوفمبر الجاري.
"مخنوق داخل برميل".. العثور على جثة مجهولة في اكتوبر
عثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، على جثة شاب مجهول الهوية، وملقاة داخل برميل بمساكن عثمان، بنطاق قسم شرطة ثالث أكتوبر، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
"الداخلية": الكشف على 152 مريضا وصرف الأدوية لهم بالمجان
قام قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع (مسئولي بعض المساجد والكنائس والجمعيات الخيرية، ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بـ"العجوزة ومدينة نصر والإسكندرية") بتوقيع الكشف الطبي على المواطنين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.
انتداب "الأدلة الجنائية" لمعاينة حريق شقة سكنية بالجمالية
أمرت نيابة الجمالية الجزئية، بانتداب المعمل الجنائي في حريق شب داخل شقة سكنية دون إصابات وإرسال تقرير واف عن سبب الحريق وحصر التلفيات والخسائر.
"كنا بنأدبه".. حبس أب ونجله بتهمة تعذيب ابنه الثاني حتى الموت بأوسيم
أمرت نيابة أوسيم، بشمال الجيزة، حبس أب ونجله، بعد التعدي على ابنه الثاني "ح.عزت" البالغ من العمر 22 عامًا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك نتيجة لتأديب الابن لتعاطيه المخدرات وصرف نقود عمله عليها.