شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. «صيدلة الإسكندرية» تطلق مؤتمرها الدولي عن «الرعاية الصحية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق غدًا الأربعاء فعاليات المؤتمر الدولى الذي تنظمه كلية الصيدلة في جامعة الإسكندرية تحت عنوان (العلوم الصيدلية والرعاية الصحية)، وتستمر أعماله لمدة يومان بحضور عدد من الشخصيات العامة ورؤساء الجامعات الخاصة وأعضاء هيئة التدريس ورؤساء مجالس إدارات شركات الأدوية في مصر.

وقال الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، إن المؤتمر يعد الأول من حيث التعاون بين المجال الصيدلي والمجال الطبى لتحقيق الرعاية الصحية المتكاملة حيث يضم المؤتمر أكثر من 700 مشارك من 11 دولة مختلفة «لبنان ـ السعودية ـ سلطنة عمان ـ جنوب أفريقيا ـ أندونسيا ـ كندا ـ الولايات المتحدة ـ هولندا ـ فرنسا ـ ألمانيا ) إلى جانب مصر.

وقالت الدكتورة ميرفت قاسم، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن المؤتمر يناقش العديد من الأمور الطبية في مجال الرعاية الصحية ويتحدث فيه 36 عالم متخصص من مختلف الجنسيات، كما يعقد على هامش المؤتمر (2) ورشة عمل الأولى عن تطوير المناهج ويعرضها الدكتور Koster من هولندا والثانية عن المضادات الحيوية وكيفية استخدامها وتعرضها الدكتورة صبيحة من جنوب أفريقيا.