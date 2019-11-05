شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية البحث العلمي: فوز 26 من شباب الباحثين بمنحة في بروسيا للعلوم النووية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أسماء المقبولين للاستفادة من المدرسة الشتوية التدريبية التي تنظمها الأكاديمية بالتعاون مع المركز المتحد للعلوم النووية بمدينة دوبنا بروسيا الاتحادية في الفترة من 8 ديسمبر وحتى 28 ديسمبر 2019.

وتعد هذه المدرسة أحد الآليات التي تتبعها الأكاديمية لبناء القدرات في هذا المجال الحيوي ضمن رؤية مصر 2030، حيث فاز بالمنحة 26 من شباب الباحثين من 21 جامعة حكومية وخاصة ومركز بحثي، وتم مراعاة مطابقة الشروط في الاختيار على مستوي جميع الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية من محافظات مصر المختلفة.

Advertisements

وأوضح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ان هذه المدرسة وهي مدرسة تدريبية سنوية في (دوبنا) لشباب الباحثين المصريين حديثي التخرج وكذلك الحاصلين على درجة الماجستير، تم من خلالها تدريب وتأهيل أكثر من 298 من شباب الباحثين المصريين في مجال البحوث النووية وتطبيقاتها السلمية بهدف توطين التكنولوجيا النووية في مصر بما يضمن نقل هندسة المفاعلات والفيزياء النووية.

وأكد صقر، ان الأكاديمية تسعي من خلال برامجها إلى بناء جيل من العلماء والباحثين القادرين على إدارة وتطوير تكنولوجيات المستقبل وان هذا البرنامج الذي ترعاه الأكاديمية استجابة لرغبة الدولة في خوض غمار الاتجاه النووي السلمي لانتاج الطاقة، وساهم البرنامج كثيراً في حصول العديد من الطلاب الذين اجتازوا التدريب في الحصول على منح دراسية (ماجستير ودكتوراه) في مجالات متقدمة في العلوم النووية وتطبيقاتها السلمية من جامعات روسيا ودول العالم الأخرى.

وقد اسفرت نتائج هذا التعاون المشترك بين أكاديمية البحث العلمى والمعهد المتحد للعلوم النوويةJINR منذ عام 2009 إلى تمويل 92 مشروعًا مشتركًا بين مصر وروسيا، يصل تمويل المشروعات المشتركة بين الجانبين طبقًا لاتفاقية (ARE-JINR) إلى 250 ألف دولار سنويًا مقدمة من الأكاديمية، وبلغ عدد الباحثين المصريين الذين سافروا للمشاركة في إجراء بحوث مشتركة في الفترة من نوفمبر 2009 إلى 2018 (88 عضو هيئة تدريس وباحث) بينما تم استضافة 15 أستاذ من الجانب الروسي ونشر120 بحثاً في أكبر المجلات والدوريات العلمية.