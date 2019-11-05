شكرا لقرائتكم خبر عن أول تصريح من أحمد موسى بعد خروجه من المستشفى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار طمأن الإعلامي أحمد موسى متابعيه على حالته الصحية. وقال موسى عبر صفحته على «فيس بوك»: «حمدا لله وشكرا لله على نعمة الصحة، تجاوزنا بفضله ونعمته الألم». وتابع: «شكرًا لكل العاملين في مستشفى الصفا أطباء وتمريض وإدارة على ما بذلوه من جهد طوال الساعات الماضية، شكرا لكل من سأل عنا أو زارنا حتى ساعات الفجر ومع طلعة الشمس، هذا فضل وعطاء من الله محبة الناس. شكرا لكم».

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