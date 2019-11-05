شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن أبو زهرة: عادل إمام من جمهورى.. وبضايق لاختصارى فى المعلم سردينة والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصرى فى برنامج "مساء dmc:"اختصار تاريخي الفني في شخصية المعلم إبراهيم سردينة يصيبنى بالضيق والانزعاج، فكل فنان له أعمال فنية متميزة تترك انطباعا جيدا لدى الجمهور".
وأشار إلى أنه خلال تاريخه الفنى البالغ 56 عاما، لم يتأخر مرة واحدة عن تصوير مشاهده فى أى عمل فنى، مؤكدا: "بذاكر أعمالى الفنية جيدا لدرجة أنني أحلم كثيرا بشخصياتي في هذه الأعمال أثناء نومي، ولو محبتش الشخصية مش هشتغلها، وميهمنيش مساحة الدور".
وتحدث عن الزعيم عادل إمام، قائلا" عادل ده عبقرى..مازال لحد الآن محتفظ بنجوميته ومكانته فى ناس طلعت معاه واختفت وهو لسه مكمل طريقه".
وأكد "أبو زهرة"، خلال حواره اليوم مع قناة DMC: عادل إمام بيتفرج عليا أثناء التمثيل، وبيقول للموجودين اتفرجوا على الفنان الجميل... أما عن المقارنة بين الفنان أحمد زكى والفنان عادل أمام غير مناسبة فكل منهما انتهج طريقا مختلفا من الإبداع الفنى وقدم أعمالا سينمائية هامة".
كانت هذه تفاصيل خبر عبد الرحمن أبو زهرة: عادل إمام من جمهورى.. وبضايق لاختصارى فى المعلم سردينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.