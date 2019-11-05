شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" للبرلمان: سنوفر أدوية علاج الديدان للأطفال بكافة المستشفيات والوحدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور علاء عيد، مساعد وزير الصحة لقطاع الطب الوقائى، أنه سيتم توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة بجميع الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية والخاصة بعلاج الديدان للأطفال.

وأضاف "عيد"، خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائبة مرفت موسي بشأن انتشار الإصابة بديدان الأطفال بقرية نواي مركز ملوي بمحافظة المنيا، أنه سيكلف التمويل الطبي بتوفير تلك الأدوية والمستلزمات فى كل أنحاء مصر، والتركيز علي المناطق أو البؤر التى تحدث بها إصابات بالديدان للأطفال.

وأشار ممثل وزارة الصحة، إلى أن هناك بعض القري بها إصابات ولكن الأمر ليس ظاهرة، موضحا أن الوزارة ستقوم بحملة استثنائية للوحدة الصحية بقرية نواى بمحافظة المنيا، والتي ظهر بها بعض حالات الديدان بالأطفال.