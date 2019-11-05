شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: انتظام العمل بـ"مصر العامرية للغزل" وفقا للمواعيد الرسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة القوى العاملة من خلالها مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، انتظام العمل بشركة مصر العامرية للغزل والنسيج، وفقا للمواعيد الرسمية. Advertisements وطالب وزير القوى العاملة، مديري مديريات القوى العاملة على مستوى الجمهورية، بالتواجد داخل مناطق العمل والإنتاج، للتعرف على مشاكل العاملين، ومحاولة احتوائها، لمساعدة طرفي العملية الإنتاجية، لتحقيق مزيد من التفاهمات المشتركة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القوى العاملة: انتظام العمل بـ"مصر العامرية للغزل" وفقا للمواعيد الرسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.