فيديو .. سيولة بالحركة المرورية داخل نفق الأزهر اتجاه وسط البلد

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ومن جانبه، يبذل رجال المرور جهودا ضخمة لسحب حركة السيارات من النفق، وفك التكدسات، من خلال منع السيارات من التوقف فى مداخل ومخارج النفق، وعبور المواطنين للطريق بشكل أسرع حتى لا تؤثر على حركة السيارات داخل النفق.
فيما تباطأت حركة السيارات بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق المرغنى ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر، وشهدت منطقة الأزهر والجمالية كثافات مرورية وظهر تباطؤ فى حركة السيارات أعلى كوبرى 15 مايو فى الاتجاهين للقادم من وسط البلد اتجاه المهندسين .
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