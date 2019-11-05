شكرا لقرائتكم خبر عن في 13 نقطة.. القصة الكاملة لقضيّة «فتاة العياط» (تسلسُل زمني) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر قاضي الأحداث بمحكمة شمال الجيزة، الثلاثاء، بتسليم الفتاة التي عُرفت إعلاميًا بـ«فتاة العياط» إلى ولي أمرها، على أن تستمر محكمة الطفل في محاكمة الفتاة المتهمة بقتل سائق «ميكروباص»، بعد أن حاول الاعتداء عليها.

«المصري اليوم» ترصُد المراحل التي مرت بها قضية «فتاة العياط» خلال التقرير التالي:

1. مع بدايات 14 يوليو الماضي، مع دقات الثامنة صباحًا، سلّمت «أميرة» و«فتاة العياط» نفسها لأفراد قسم شرطة العياط، إذ دخلت عليهم وملابسها ملطخة بالدماء، وتحمل سكينًا، وتبلغهم بأنها قتلت سائق سيارة ميكروباص حاول الإعتداء عليها قائلة: «قتلت سواق كان عايز يعتدى عليا».

2. 21 يوليو، تحرّت النيابة عما إذا كانت «أميرة» قامت بالجريمة بمفردها أم بمساعدة آخرين.

3. بعدها بثلاثة أيام، بدأت النيابة في مخاطبة شركات المحمول لتتبع الهواتف الخاصة بالفتاة والمجني عليه وباقي المتهمين.

4. مع بداية 25 يوليو، حققت النيابة مع المتهم الثاني، والذي يُدعى «وائل»، بشأن مساعدته للمجني عليه، لخطف الفتاة التي تدعى «أميرة» وتحريضه على الاعتداء عليها.

5. وفي اليوم نفسه، بدأ التحقيق مع النيابة مع المتهم الثالث، والذي وجهت له تهمة الاشتراك مع المتهم الثاني مهند في مساعدة سائق الميكروباص «مهند»، في استدراج فتاة العياط لمنطقة جبلية من أجل الاعتداء عليها.

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6. وفي نهاية الشهر، تحديدًا 30 يوليو، جدّد قاضي المعارضات بجنوب الجيزة، حبس «أميرة» لمدة 15 يوم على ذمة التحقيق.

7. وقررت المحكمة النظر، استئناف دفاع المتهمة، 31 يوليو، بعد قرار تجديد حبسها لمدة 15 عام، والذي تم رفضه فيما بعد، ليتم تجديد الحبس مرة أخرة.

8. 12 أغسطس، أعلنت تحريات مركز شرطة العياط، اعتراف المتهمين بأنهما كانا على علم باستدراج السائق لفتاة العياط.

9. 26 أغسطس، بعد إثبات إدانة المتهم الثاني والثالث، تم إخلاء سبيل فتاة العياط بكفالة عشرة آلاف جنيه.

10. مع بدايات سبتمبر، جدّد قاضي غرفة المشورة بمحكمة العياط، حبس المتهمين الثاني والثالث لمدة 45 يوم على ذمة التحقيق.

11. تسلمت النيابة تقرير الطب الشرعي الخاص بالقضية، والذي أكد أن الفتاة قامت باركتاب الجريمة بمفردها.

12. تسلّمت محكمة الطفل بالجيزة، أوراق قضية «فتاة العياط»، على أن يتم عقد محاكمة عاجلة بشأن التهمة المنسوبة إليها.

13. وانتهى الأمر حتى الآن بتسليم الفتاة لولي أمرها، إلى أن تتم المحاكمة.