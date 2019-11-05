شكرا لقرائتكم خبر عن «الخشت»: مفهوم الفساد اتسع ليشمل النميمة وحكم الرجل الواحد في أي مؤسسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، خلال ندوة «نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد» بحضور اللواء دكتور هشام زعلوك، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أن مفهوم الفساد اتسع ليشمل النميمة وإطلاق الشائعات والنقل الجزئي للمعلومات والصراعات الشخصية وتمركز السلطة وحكم الرجل الواحد في أي مؤسسة، موضحًا أن الشخص الذي يعرف أي مصدر فساد ولا يبلغ عنه فهو فاسد، ولكن من يتخذ كافة الإجراءات لمواجهته لا يمكن أن يتصف بالفساد.

وكشف الدكتور الخشت أنه تم التعاون مع الرقابة الإدارية في الكشف عن وجود مجموعة ضخمة من حالات الفساد داخل جهة واحدة، وأنه تم تنحية رئيس هذه الجهة، مؤكدًا أن العلاقات لا تحمي أحدا، وأن مفهوم الجامعة الذكية يقوم على التحول الرقمي الذي يمنع الكثير من عمليات الفساد.

وأشار الدكتور محمد الخشت إلى أنه في إطار مكافحة الفساد بالجامعة فإن دورنا هو مواجهة الخطأ بكل حسم وشفافية، موضحًا أن آخر ما تم إنجازه هو الدليل الإرشادي للخدمات، مؤكدًا أهمية عدم وجود انغلاق معلوماتي، مع التفرقة بين الشفافية التي تعني النزاهة وكشف الأمور لذوي الاختصاص، وبين الحفاظ على أسرار العمل التي يعتبر كشفها مخالفة تستوجب المساءلة القانونية.

ومن جانبه، قال اللواء الدكتور هشام زعلوك، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إن الرقابة الإدارية ليست بمعزل عن باقي أجهزة الدولة، وتتبع رئيس الدولة مباشرة، وأن هدف الهيئة مكافحة الفساد ومنع حدوثه وعدم التهاون في مكافحته.

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وأكد اللواء زعلوك أن الأجهزة الرقابية في الوقت الحالي تحظى بدعم سياسي ومجتمعي وهي ليست في معزل عن الدولة وأجهزتها، لأن مكافحة الفساد أصبحت مطلب ملح، مضيفًا أن مصر لديها اتفاقيات والتزامات دولية في مكافحة الفساد.

كما أكد على ضرورة ترسيخ المواد العلمية لهذا المجال، موضحًا أن الدولة تسعى لتطوير كافة الخدمات المقدمة للمواطن، وهو ما يستلزم إجراءات تشترك بها كافة أجهزة الدولة، لافتًا إلى أن مصر لدينا 63 جهة بها بيانات المواطنين مثل الأحوال المدنية والتوكيلات، لذا تم عمل مشروع لربط هذه الجهات ببعضها البعض.

وأضاف «زعلوك» أن مصر تتطور خدميًا ورقميًا بما يخفف من الضغوط على المواطن، وتقديم خدمة جيدة وسريعة له، متابعًا أن قاعدة البيانات للدولة والمواطنين يعمل بها كل أجهزة الدولة، وتتم بشكل مؤمن بدرجة كبيرة من الأجهزة الأمنية، مع العمل على إحلال وتجديد للبنية التحتية، موضحًا أن هذا المشروع ينقل مصر إلى مصاف الدول المتقدمة ويزيد من الشفافية ومكافحة الفساد، كما يساهم ذلك في النهوض بالناتج القومي لمصر.

وتابع «زعلوك» أن الهيئة هذا العام انفتحت بقوة على أفريقيا في ظل رئاسة مصر للاتحاد الافريقي، وتم تنظيم المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد بشرم الشيخ، لافتًا إلى أننا نقدم علوم مكافحة الفساد للدول الأفريقية، ونحاول الاستفادة من تجارب الدول الأخرى.

وأشار إلى وجود بروتوكولات تعاون مع جامعة القاهرة لتنظيم دبلوم ماجستير لإدارة الأعمال ومكافحة الفساد لإنتاج كوادر بشرية تدرك معنى الفساد وتعمل على مكافحته بكل قوة، لافتًا إلى أن هيئة الرقابة الإدارية تعمل بمفهوم حديث لمنع الفساد يتمثل في دراسة الظاهرة واقتراح الحلول وتغيير التشريعات واللوائح، مؤكدًا أنها تقدم المساعدة للمواطن وتهتم بأمره وتقدم الدعم والمشورة والمعلومات، كما تقدم الدعم الفني لمساعدة المسؤول في التغلب على مكافحة الفساد.

وأكد «زعلوك» على الحاجة لمساعدة أساتذة الجامعة في مكافحة الفساد، لافتا إلى أن مصر الآن في العصر الذهبي لمكافحة الفساد ولديها رغبة قوية لمحاربته، لذا لابد من التعرف على مفهوم الفساد، والتخلص من ثقافة عدم الإفصاح عن حالات الفساد.