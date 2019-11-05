شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يطالب بإعفاء المساجد من «الفواتير»: «كده كل واحد هيصلي ركعتين هيدفع تمنهم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب النائب رياض عبدالستار، رئيس مجلس الوزراء، بإعفاء المساجد من دفع فواتير الكهرباء والمياه، وقال إنه لا يعقل أن وزير الأوقاف يطبق نظام الكارت الذكي للمياه والكهرباء في المساجد، ويضطر المصلين كل أول شهر لجمع قيمة قروت شحن الكهرباء والمياه.

وأضاف النائب خلال عرضه بيان عاجل أمام الجلسة العامة للبرلمان، الثلاثاء، أن ما فعله وزير الأوقاف غير معقول ولا يمكن قبوله، وتابع: «كده كل واحد هيدخل يصلي ركعتين هيدفع تمنهم»، حسب قوله.