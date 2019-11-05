شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل البرلمان: «وزير الزراعة مش عارف يعنى إيه زراعة ولا فلاح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

جدد سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، هجومه على وزير الزراعة، على خلفية مشكلة مشروع شباب الخريجين في مصر، وذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، لإلقاء بيانات عاجلة موجهة إلى الحكومة، بقوله: «وزير الزراعة مش عارف يعنى إيه زراعة ولا يعني إيه فلاح، وهو غير مسؤول ويخرب الزراعة في مصر».

وانتقد وكيل مجلس النواب ما اعتبره مغالاة في تثمين الأرض التي اشتراها المزارعون من مشروع شباب الخريجين، مطالباً بإعادة تثمين الأرض بشكل يناسب الطبقة الاجتماعية لهم، مشيراً أن هذه المشكلة يعاني منها المزارعون بالمناطق الأكثر فقراً في أكثر من 13 محافظة على مستوى الجمهورية، بعد شرائهم الأراضي من مشروع شباب الخريجين، لأكثر من مرة.

وأوضح وكيل البرلمان: «اشتروا الأرض من الشباب، ثم دفعوا الأقساط بديلاً عنهم، ثم تقول الدولة الآن أن هذه الأراضي كانت حق انتفاع للشباب، وتطلب منهم مبالغ طائلة لتمليك الأرض، وهم ليسوا مستثمرين ولكنهم مزارعون من الطبقات الأكثر فقراً».