شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: استعدادات تجري على قدم وساق لبدء حملة التطعيم ضد «الحصبة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت وزارة الصحة إطلاق حملة قومية أمس الإثنين للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية، وأكد الوزارة على لسان الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، أن الاستعدادات تجري على قدم وساق، للبدء في تلك الحملة التي تستهدف تطعيم الأطفال من عمر 9 أشهر حتى 6 سنوات في جميع المحافظات، وأبناء المحافظات الحدودية سيتم تطعيمهم من عمر 9 أشهر حتى 10 سنوات.

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وأضاف رئيس قطاع الطب الوقائي في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن الحملة متوقع البدء في تطبيقها بنهاية الشهر الجاري أو بداية الشهر المقبل فور تجهيز كافة الترتيبات المرتبطة بها حتى يتم التنفيذ على أكمل وجه.

وأشار «عيد»، أن أجمالي عدد الحالات المصابة بالحصبة على مستوى العالم 360 ألف حالة، ونسبة الإصابة في مصر قليلة جدا، ومن المتوقع خلال أشهر قليلة مقبلة أن يتم الإعلان عن خلو مصر من مرض الحصبة نهائيا.

وفيما يتعلق بالالتهاب السحائي، نفى رئيس قطاع الطب الوقائي مجددا وجود أي حالات إصابة بين طلاب المدارس بالالتهاب السحائي، مشير أن الخطاب المتداول في صفحات السوشيال ميديا بشأن إصابة بعد الطلاب بمحافظة الجيزة، غير صحيح ولا توجد أي حالات مؤكدة حتى الأن.