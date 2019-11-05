شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان الكشوف النهائية لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات.. وبدء الدعاية غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الجامعات الإقليمية، الثلاثاء، الكشوف النهائية لانتخابات الاتحادات الطلابية، بعد انتهاء مرحلة الطعون، ومن المقرر بدء الدعاية الانتخابية، غدًا، الأربعاء، وإجراء الجولة الأولى للانتخابات والفرز وإعلان النتائج ١٠ نوفمبر، وإجراء جولة الإعادة ١١ نوفمبر، وإجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات ١٢ نوفمبر، وانتخابات رؤساء اتحادات الكليات ونوابهم ١٣ نوفمبر، على أن تختتم بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم على مستوي الجامعة ورئيس اتحاد الجامعة ونائبه ١٤ نوفمبر.

في الإسكندرية، قال محمود جمال، مدير عام إدارة رعاية الشباب في جامعة الإسكندرية، إن التزكية حسمت المنافسة في انتخابات الاتحادات الطلابية في 13 كلية، فيما تجري الجولة الأولى من العملية الانتخابية في 7 كليات فقط.

وأضاف «جمال»، في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن الكليات التي حسمتها التزكية هي كليات التجارة والتربية والسياحة والفنادق والزراعة بالشاطبى والهندسة وطب الأسنان والصيدلة والتمريض والتربية الرياضية بنين والتربية الرياضية بنات والفنون الجميلة والتربية للطفولة المبكرة والتربية النوعية فيما تجرى الانتخابات بكليات الحقوق والعلوم والطب والزراعة بسابا باشا والآداب والطب البيطرى والدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية.

وأشار إلى أن لجان الفحص تلقت 12 طعنًا طلابيًا على المرشحين، تم قبول 3 ورفض 9 طعون منها كما تم استبعاد 96 طالبا وطالبة وتنازل 8 مرشحين فيما يخوض السابق رسمياً حتى النهاية 1121 طالبا وطالبة.

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وأشار إلى أنه تقرر استبعاد 11 طالبًا من كلية التجارة و11 من الحقوق وطالبين من التربية وطالب بكليتى السياحة والفنادق وطب الأسنان و9 من الصيدلة و3 من الطب و5 من الهندسة و9 من العلوم و7 من التمريض و11 من الطب البيطرى و3 طلاب بكليتى التربية الرياضية بنين والفنون الجميلة و10 من زراعة سابا باشا و2 من تربية نوعية و6 من كلية التربية للطفولة المبكرة و2 من الاقتصاد والعلوم السياسية فيما تنازل 5 طلاب من كلية الاداب و3 من التربية .

وفي مطروح، قال الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، إن مكاتب رعاية الشباب بكليات الجامعة لم تتلق أي طعون ضد المتقدمين لخوض انتخابات الاتحادات الطلابية.

ووجه رئيس الجامعة بضرورة توفير الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات، ونشر ثقافة الترشح والممارسة الديمقراطية بجميع كليات الجامعة، مؤكدًا على ضرورة أن تتحلى العملية الانتخابية بالشفافية والمصداقية، وفتح مجال للمنافسة الديمقراطية بين الطلاب، لبناء جيل قادر على بناء مستقبل مصر والنهوض بها.

وفي الإسماعيلية، أعلن الدكتور طارق راشد رحمي، رئيس جامعة قناة السويس، قوائم الكشوف النهائية للمرشحين على إنتخابات الاتحادات الطلابية، مشيرًا إلى تقدم ٩٨٠ طالبًا وطالبة من جميع الكليات بعد فحص الطعون المقدمه والتى تم تلقيها، بإجمالي ٣٣ طعنًا، تم قبول ٢١ منها ورفض ١٢ طعن ليصل إجمالى المرشحين إلى ٩٥٩ طالب وطالبة.

وشدد الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، على ضرورة الالتزام بالقواعد العامة للدعاية والإعلان دون استخدام أي رموز سياسية أو دينية أو حزبية.