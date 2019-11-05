شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالعال: من يتناول الوطن والقيادة السياسية بالسلب لا مكان له في مصر (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن الحرية مكفولة بنص الدستور، لكن هذه الحرية ليست طليقة كغيرها من الحقوق، وليس معنى أن هناك حرية أن يكون للإنسان الحق في أن يتكلم في كل شيء بلا حدود، فهذه الحرية لها محددات دستورية وقانونية معروفة للجميع، فإذا تجاوزت هذه الحدود أصبحت ممارساتها لا تمت بالحرية بصلة وتقع في دائرة التجريم في كثير من الحالات.

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جاء ذلك على خلفية إذاعة فيديو للنائب أحمد طنطاوي عضو تكتل «25-30» على إحدى القنوات الخارجية، هاجم فيها بعض السياسات الاقتصادية والاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأوضح «عبدالعال»، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم، أن التعديلات الدستورية نبعت من هذه القاعة (مجلس النواب) والجميع تكلم في حوار مجتمعي شهد على حياديته الداخل والخارج، كل الذين كان لهم رأي مخالف «وقد يكون متطرف» جاءوا هنا في قاعة الشورى وأدلوا بحديثهم أمام الجميع والصحافة نشرت ذلك، ووافق المجلس نداء بالاسم، وبالتالي تم التصويت عليها من قبل المواطنين أمام كل المراقبين في الداخل والخارج.

وأضاف رئيس المجلس أن «من يشكك في هذا الاستفتاء وهذه التعديلات الدستورية وفي شرعية المسؤولين ومن يتناول هذا الوطن بالسلب أو القيادة السياسية، فلا مكان له في مصر عموماً، فعليه أن يذهب إلى بلد آخر»، وتابع: «إحنا مكلفين طبقاً للدستور بحماية الوطن وحماية شعبه، بالتالي فيه خطوط حمراء، فالوطن خط أحمر والقيادة السياسية خط أحمر.. والجيش والشرطة خط أحمر».