شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يحيل طلبًا بإحالة أحمد طنطاوي لـ«القيم» إلى مكتب المجلس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر مجلس النواب، الثلاثاء، إحالة طلب مقدم من 95 نائبا لإحالة النائب أحمد طنطاوى إلى لجنة القيم، إلى مكتب المجلس لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لإحالته للجنة القيم، وجاء تقديم الطلب بعد هجوم حاد شنه عدد من النواب ضد «طنطاوى» اتهموه فيها بالإدلاء بتصريحات «مسيئة» للبلاد وإهانة مؤسسات ورموز الدولة.

ووصف النائب سامي رمضان، ما جاء في فيديو مسجل للنائب أحمد طنطاوي، بأنه «خيانة وصورة من صور التواصل مع منظمات مشبوهة تكره مصر»، ولا يمكن وصفه حديثه بأنه حماس أو أن له وجهة نظر معارضة، ولكن هل وجهات النظر يتم إرسالها لتداولها في الداخل والخارج، للتشكيك في الدولة ونجاحاتها.

وأضاف «رمضان» منفعلا: «من غير المقبول أن يقال إن التعديلات الدستورية وراءها غرض خبيث»، مطالباً رئيس المجلس بالتصدي له، مؤكداً أن القيادة السياسية أمينة على مصر، والرئيس السيسي إرادة مصرية وسيظل يحمي الشعب والدولة، مطالباً رئيس المجلس بإحالة النائب للجنة القيم للتحقيق معه.

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فيما قال النائب على بدر إنه عندما تم نشر هذا الفيديو للنائب لاحظ أنه تناول فيه كل مؤسسات الدولة، حتى مؤسسة القضاء بالأسماء، ثم تطرق الأمر إلى أن النائب تناول مجلس النواب بالكامل ولجانه، وحتى رئيس المجلس واللجان النوعية، وقال إن اللجان لا تقوم بدورها وأنه يطالب بتشكيل لجان أخرى.

وأضاف «بدر» أن النائب المذكور قال إن كل القوانين التي خرجت من المجلس لم تؤت ثمارها في الشأن الداخلي، ويحذر المصريين العاملين بالخارج من أزمة في مصر، وهو ما اعتبره «بدر» تحريض صريح ضد الدولة، بجانب تعرضه لهيبة رئيس الدولة ورئيس مجلس النواب، مطالباً بإحالة الأمر كله للجنة القيم لأن الأمر يتعلق بسمعة مصر داخلياً وخارجياً، خاصة أنه تم عرض الفيديو على أحد القنوات الكارهة لمصر.

فيما أشار النائب صلاح حسب الله إلى أن المعارضة ليست هي الاستقواء بالخارج ومخاطبة الخارج، لافتا إلى أن رأى النائب ضياء داوود في التعديلات الدستورية كان معارضة وطنية لا تسىء للدولة المصرية. وأضاف أن نتحدث عن إرادة الشعب في التعديلات الدستورية لأن الشعب هو السيد وهو من يأتى بالرئيس وبالنواب.

وتابع: «أن هذا ليس خلاف سياسى إنما خلاف وطنى يستدعى منا جميعا أن نكون حاكمين وراجعين للائحة، وأطالب بإحالة الزميل للجنة القيم والذي صدرت عنه رؤية وصفها بأنها خارطة طريق بينما هي تتفق مع السموم التي تأتى إلينا من القنوات التي تعمل ضد مصر من الخارج».

بدوره، ذكر النائب محمود بدر أنه «لا يليق بنا كنواب أن نصدر مبادرات تدهس القانون والدستور وإرادة المصريين ونحتاج إلى أن نناقش ما صدر من أحمد طنطاوى من تصريحات تحتوى على انتهاك صريح للدستور وإرادة المصريين اللى وافقوا عليه وتدهس الديمقراطية». فيما علق الدكتور على عبدالعال، قائلا: «من يعلن في الصحف يعلن ما يريد، وليس لدى مبادرات ولا التفت لذلك خالص».