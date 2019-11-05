شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حي عتاقة: طريق «المحاجر الجديد» صُمم خرسانيًا لخدمة النقل الثقيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وليد شوقي رئيس حي عتاقة بالسويس، إن مشروع طريق خدمة المحاجر، الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمحافظة السويس عن طريق الـ«فيديو كونفرانس» الثلاثاء، هو طريق قادم من نفق المشير حتى طريق «السويس – الزعفرانة».

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وأضاف «شوقي» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الثلاثاء، أن الطريق عبارة عن طريق خرساني تم تصميمه هكذا ليتحمل سيارات النقل الثقيل العابرة عليه، مشيرًا إلى أنه عبارة عن اتجاهين طول الاتجاه الواحد 37 كيلو متر بعرض 8 أمتار بكل حارة من حارتي الطريق لخدمة كثافة النقل الثقيل، حيث يخدم السيارات النقل الثقيل الواردة من ميناء السخنة وشركات الأسمنت والحديد والصلب بالسخنة والمحاجر والمنطقة الصناعية المحيطة فضلا على التوسعات المستقبلية لهيئة التنمية الاقتصادية.

وقالت المهندسة فاتن إبراهيم رئيس حي فيصل بالسويس في تصريحات لـ«المصري اليوم» إن كوبري «الجيش المصري بالموشي» الذي افتتحه الرئيس طوله يصل إلى 700 متر بعرض 24 مترًا بتكلفة 111 مليون جنيه، مشيرة إلى أن الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة التي أشفرت على إنشائه.

وأضافت إبراهيم أن الكوبري يقع بمدخل مدينة السويس، مشيرة إلى أن الغرض منه تسهيل الحركة المرورية بمدخل المدينة بمنطقة السلام1 والسلام 2، بعد أن كانت تشهد تلك المنطقة قبل إنشائه تكدس مروري، بسبب إنشاء المدن الجديدة بحي فيصل وحي عتاقة حيث عمل الكوبري على منع التكدسات والحوادث.