شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «تشريعية النواب»: سيتم بحث موعد انتهاء المدة الدستورية لمجلس النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب النائب بهاء الدين أبوشقة: «إنه سيتم بحث موعد انتهاء المدة الدستورية لمجلس النواب الحالي على ضوء أن مدة المجلس دستوريا خمس سنوات، وأن البرلمان بدأ دور انعقاده الأول يوم 10 يناير 2016، وتنتهي بذلك في 9 يناير 2021».

وأوضح «أبوشقة» في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الثلاثاء، أن مدة الخمس سنوات هي نص دستوري، وبذلك يحتاج الأمر إلى بحث، مضيفا: «نحن أمام نص دستوري يقول إن دور الانعقاد يبدأ في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر وينتهي في نهاية شهر يونيو، هذه المسألة تحتاج إلى دراسة من الناحية الدستورية لكي نكون أمام وضع يتفق مع النص الدستوري، وكذلك لبحث ما إذا كان استمرار المجلس للأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل سيعُتبر دور انعقاد سادس ؟».

وحول إمكانية تشكيل لجنة لدراسة موعد انتهاء المدة الدستورية لمجلس النواب الحالي.. قال رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية: «ليس من الضروري تشكيل لجنة محددة لذلك، هذه المسألة سيتم بحثها بأي صورة من الصور».