شكرا لقرائتكم خبر عن «حارس الصيادلة» يشيد بـ«البيطريين» بسبب «تعليق حضورها اجتماعات المهن الطبية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد المستشار محمد فكرى الحارس القضائي لنقابة الصيادلة، بقرار النقابة العامة للأطباء البيطريين والخاص بتعليق مشاركة كلا من: النقيب العام، والأمين العام، وأمين الصندوق، باجتماعات اتحاد نقابات المهن الطبية، لحين حضور ممثلي نقابة الصيادلة بالجلسات، باعتبارها أحد النقابات الأربعة أعضاء الاتحاد.

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وأوضح الحارس في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن القرار الصادر من نقابة الأطباء البيطريين مطابق للقانون، ويمثل فهماً صحيحاً للأثر القانوني المترتب على تجاهل اتحاد المهن الطبية، لدعوة نقابة الصيادلة في اجتماعات مجلس الإدارة، ويرد هذا الفهم القانوني الصحيح على حجة المجلس المذكورة التي تساند تجاهل دعوة الصيادلة باعتبار النقابة تحت الحراسة القضائية.

وأكد المستشار أن الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة لا تفقد النقابة أهليتها في تمثيل الصيادلة في المقاعد الثلاثة بمجلس اتحاد المهن الطبية، وأن الحارس هو الممثل القانوني لنقابة الصيادلة والحراسة، لا ولن تفقد النقابة شخصيتها القانونية، فالحارس يمثل النقابة أمام القضاء والغير مستعيناً بلجنة ثلاثية من كبار الصيادلة للمعاونة في إدارة النقابة، وعليه فإن تجاهل دعوة الاتحاد للصيادلة يترتب عليه بطلان الدعوة وكافة القرارات الصادرة من الاتحاد طبقاً للقانون.

وأضاف الحارس أنه تم توجيه إنذار لاتحاد المهن الطبية، بعدم قانونية عقد الاجتماعات دون حضور الحارس وأعضاء اللجنة الممثلة للنقابة، مشيراً إلى ان النقابة في انتظار الفصل في الطعن المقام ضد الممثل القانوني لاتحاد المهن الطبية ببطلان انعقاد المجلس وما يترتب على ذلك من بطلان كافة القرارات الصادرة عنه اعمالا لصريح لنص المادة ذات الصلة.