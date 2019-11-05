شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: هدفنا بناء دولة حقيقية نخدم بها أبناءنا في المستقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، أثناء افتتاح عددٍ من المشروعات القومية في محافظتي السويس وجنوب سيناء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه لا يتم تنفيذ أي مشروع في الدولة إلا بناء على خطط وتوجهات علمية ودراسات مستفيضة، مشيرًا إلى أن المخطط الاستراتيجى القومي للتنمية العمرانية «مصر 2052» وضعه علماء مصر عندما كان رئيسًا لهيئة التخطيط العمراني، بمشاركة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، حيث تم العمل به بدءا من عام 2009 والانتهاء منه في إبريل 2012، قائلا: «إحنا مش بنقوم من النوم نقرر ننفذ مشروعات».

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وأكد رئيس الوزراء أنه تم إعداد وثيقة لهذا المخطط، لإبراء الذمة أمام الجميع وأمام الوطن بما تم بشأن هذا المخطط، مشيرا إلى أنه لم يكن ليصدق أن يشهد تنفيذ هذه الخطة، قائلا: «على المستوى الشخصي، كنت أتساءل هل في يوم من الأيام سوف أرى تنفيذ ولو جزء من هذه الاستراتيجية؟».

وقال مدبولي إنه بمجرد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي إدارة البلاد، وتوليه مسؤولية وزارة الإسكان التقى بي الرئيس وكلف بالبدء في تنفيذ هذا المخطط على أرض الواقع، قائلاً: «ما كنا نخطط لتنفيذه 2027 بل وفى 2052 خاصة في المشروع القومي للطرق تخطيناه الآن ونفذ على أرض الواقع».

وقال: «هدفنا بناء دولة حقيقية نخدم بها أبناءنا في المستقبل».