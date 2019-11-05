شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يفتتح مشروع إنشاء الرصيف البحري ومستودعات التخزين بالعين السخنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، الثلاثاء، مشروع إنشاء الرصيف البحري ومستودعات التخزين والمنتجات البترولية بالعين السخنة عبر الفيديو كونفرانس. جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس السيسي عددا من المشروعات القومية بمحافظتي السويس وجنوب سيناء.

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