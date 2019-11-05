شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن أبو زهرة: بضايق لاختصارى فى المعلم سردينة وعادل إمام بيتفرج عليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، أنه يعتز بشكل كبير بشخصية "المعلم سردينة" الذى أداها فى مسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى"، مشيرا إلى أن كل شئ فى هذا المسلسل كان رائعا.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصرى فى برنامج "مساء dmc:"اختصار تاريخي الفني في شخصية المعلم إبراهيم سردينة يصيبنى بالضيق والانزعاج، فكل فنان له أعمال فنية متميزة تترك انطباعا جيدا لدى الجمهور".

وأشار إلى أنه خلال تاريخه الفنى البالغ 56 عاما، لم يتأخر مرة واحدة عن تصوير مشاهده فى أى عمل فنى، مؤكدا: "بذاكر أعمالى الفنية جيدا لدرجة أنني أحلم كثيرا بشخصياتي في هذه الأعمال أثناء نومي، ولو محبتش الشخصية مش هشتغلها، وميهمنيش مساحة الدور".

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وتحدث عن الزعيم عادل إمام، قائلا" عادل ده عبقرى..مازال لحد الآن محتفظ بنجوميته ومكانته فى ناس طلعت معاه واختفت وهو لسه مكمل طريقه".

وأكد "أبو زهرة"، خلال حواره اليوم مع قناة DMC: عادل إمام بيتفرج عليا أثناء التمثيل، وبيقول للموجودين اتفرجوا على الفنان الجميل... أما عن المقارنة بين الفنان أحمد زكى والفنان عادل أمام غير مناسبة فكل منهما انتهج طريقا مختلفا من الإبداع الفنى وقدم أعمالا سينمائية هامة".