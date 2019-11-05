شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب:الوطن خط أحمر..ونحن مكلفون بموجب الدستور بحماية الوطن والشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إننا مكلفين بموجب الدستور بحماية الوطن والشعب، وهناك خطوط حمراء ممثله في القيادة الوطن والقيادة السياسية والجيش والشرطة، مضيفاً : من يتناول الوطن أو القيادة السياسية بالسلب لا مكان له في مصر عموماً، وعليه أن يذهب إلي بلد أخر، لاسيما وإننا مكلفين بموجب الدستور بحماية الوطن.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء تعقيباً علي مطالبة بعض النواب بإحالة النائب أحمد الطنطاوي، عضو (تكتل 25- 30)، إلي لجنة القيم بسبب الفيديو الذي بثه علي أحد وسائل التواصل الإجتماعي "الفيس بوك"، والذي اعتبره النواب أنه تناول مؤسسات الوطن بالسلب وشكك في التعديلات الدستورية.

وأضاف عبد العال، إن حرية الرأي والتعبير مكفوله بقوه الدستور لكن ليس معني الحرية أن يكون للإنسان الحديث في كل شيء بدون حدود، فالحرية لها محددات دستورية وقانونية معروفة، وإذا تم تجاوزها فلا تمت ممارستها إلي الحرية من شيء بل وتقع في دائرة التجريم.

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وأكد عبد العال، إن التعديلات الدستورية نبعت من قاعه مجلس النواب، وأجرى حولها حواراً مجتمعياً شهد الجميع بنزاهته وحيدته سواء من الداخل أو الخارج، مضيفاً : تم الإستماع إلي جميع الاراء بما فيهم من كان لهم موقف مخالف وأحيانا قد أقول متطرف، الجميع جاء إلي هذه القاعة وأدلي برأيه أمام المجلس والصحافة نشرت كل شيء.

وتابع عبد العال، أنه تم التصويت ندءاً بالاسم داخل مجلس النواب الفريد في كل مكوناته حيث يضم كافة فئات المجتمع المصري، وتم التوصيت عليه من قبل المواطنين أمام كافة انظار العالم، وشهدت الاستفتاء وجود مراقبون لمنظمات أجنبية ومسئولين بالخارج.