شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: لا يتم تنفيذ أى مشروع بالدولة إلا بناء على خطط وتوجهات علمية والان مع تفاصيل الخبر
وأكد رئيس الوزراء ، بحسب البيان الصحفى الصادر اليوم، أنه تم إعداد وثيقة لهذا المخطط، لإبراء الذمة أمام الجميع وأمام الوطن بما تم بشأن هذا المخطط، مشيرا إلى أنه لم يكن ليصدق أن يشهد تنفيذ هذه الخطة، قائلا: "على المستوى الشخصي، كنت اتساءل هل في يوم من الأيام سوف أرى تنفيذ ولو جزء من هذه الاستراتيجية؟".
وقال الدكتور مدبولي إنه بمجرد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي إدارة البلاد، وتوليه مسئولية وزارة الإسكان التقى بى الرئيس وكلف بالبدء في تنفيذ هذا المخطط على أرض الواقع، قائلاً: ما كنا نخطط لتنفيذه 2027 بل وفى 2052 خاصة فى المشروع القومى للطرق تخطيناه الآن ونفذ على أرض الواقع.
وقال: "هدفنا بناء دولة حقيقية نخدم بها أبناءنا في المستقبل".
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