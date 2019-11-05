تعرف على قيمة وآلية سداد تكاليف المنزل والـ10 أفدنة بتجمعات سيناء التنموية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتواصل فى منافذ بيع كراسة شروط الحصول على منزل و10 أفدنة بالتجمعات التنموية الزراعية الجديدة بشمال سيناء وجنوب سيناء، حركة الإقبال من كافة محافظات مصر. وعدد التجمعات 18 تجمعا فى وسط وجنوب سيناء، وقيمة تكلفة المسكن 263000 جنيه، وسعر تكلفة فدان الأرض الزراعية 26600 جنيه، للفدان الواحد من بين الـ 10 أفدنة ، بإجمالى قيمة المسكن والأرض 629000 جنيه، وآلية السداد هى 5‎%‎ دفعة مقدمة من إجمالى قيمة الأرض والمسكن عند التخصيص، و20‎%‎ من قيمة الأرض والمسكن بعد مرور سنتين، بعد إثبات الجدية، و 75%‎ تسدد على أقساط سنوية على مدة 30 سنة، ويتم السداد فى البنوك الحكومية وهى التعمير والإسكان - البنك الزراعى المصرى

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