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إحالة النائب أحمد طنطاوى إلى هيئة مكتب مجلس النواب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال بإحالة النائب أحمد طنطاوى إلى هيئة مكتب المجلس لاتخاذ مايلزم من إجراءات تجاه العضو.

 

وقال الدكتور على عبد العال، إنه تلقى طلبا من 95 نائب يطالبون فيه بإحالة النائب أحمد طنطاوى إلى لجنة القيم للنظر فى الوقائع المنسوبة له.

 

وأضاف عبد العال، أن المادة "30" من اللائحة الداخلية للمجلس تنص على أن يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبرراً لذلك، بعد سماع أقوال العضو.

 

وتابع قائلا: "اشرت على الطلب ليحال إلى مكتب المجلس لاتخاذ اللازم".

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جاء ذلك بعد ان شهدت الجلسة العامة مطالبات من عدد من النواب باحالة النائب طنطاوى الى لجنة القيم  لتجاوزه فى حق شعب مصر ونشره فيديو يتضمن فيه هجوما على مؤسسات الدولة والاستقواء بالخارج

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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