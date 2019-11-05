شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة النائب أحمد طنطاوى إلى هيئة مكتب مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال بإحالة النائب أحمد طنطاوى إلى هيئة مكتب المجلس لاتخاذ مايلزم من إجراءات تجاه العضو.

وقال الدكتور على عبد العال، إنه تلقى طلبا من 95 نائب يطالبون فيه بإحالة النائب أحمد طنطاوى إلى لجنة القيم للنظر فى الوقائع المنسوبة له.

وأضاف عبد العال، أن المادة "30" من اللائحة الداخلية للمجلس تنص على أن يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبرراً لذلك، بعد سماع أقوال العضو.

وتابع قائلا: "اشرت على الطلب ليحال إلى مكتب المجلس لاتخاذ اللازم".

Advertisements

جاء ذلك بعد ان شهدت الجلسة العامة مطالبات من عدد من النواب باحالة النائب طنطاوى الى لجنة القيم لتجاوزه فى حق شعب مصر ونشره فيديو يتضمن فيه هجوما على مؤسسات الدولة والاستقواء بالخارج