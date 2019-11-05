شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة النائب أحمد طنطاوى إلى هيئة مكتب مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر
وقال الدكتور على عبد العال، إنه تلقى طلبا من 95 نائب يطالبون فيه بإحالة النائب أحمد طنطاوى إلى لجنة القيم للنظر فى الوقائع المنسوبة له.
وأضاف عبد العال، أن المادة "30" من اللائحة الداخلية للمجلس تنص على أن يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبرراً لذلك، بعد سماع أقوال العضو.
وتابع قائلا: "اشرت على الطلب ليحال إلى مكتب المجلس لاتخاذ اللازم".
جاء ذلك بعد ان شهدت الجلسة العامة مطالبات من عدد من النواب باحالة النائب طنطاوى الى لجنة القيم لتجاوزه فى حق شعب مصر ونشره فيديو يتضمن فيه هجوما على مؤسسات الدولة والاستقواء بالخارج
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