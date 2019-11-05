شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يشارك فى جولة تفقدية بالمشروعات القومية بالسويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى جولة تفقدية فى المشروعات القومية بالسويس، واطلع على سير العمل فيها، مثل مصنع الدرفلة 3 للحديد والصلب.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، افتتاح عدد من المشروعات التنموية، فى نطاق محافظتي السويس وجنوب سيناء، وذلك فى إطار توجهات الدولة نحو افتتاح عدد من المشاريع الفترة المقبلة.

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يشار إلى أن الدولة المصرية شهدت خلال الخمس سنوات الأخيرة، اهتمامًا كبيرًا فى كافة القطاعات، واستطاع الرئيس السيسى أن يدعم عدد من المشروعات القومية، لتخرج فى وقت قياسى، وبمعدلات غير مسبوقة، وذلك حتى يستفيد منها الاقتصاد القومى، وتساهم فى تحسين أحوال المواطنين.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الاسبوع الماضى، وعلى هامش الافتتاحات الجديدة بشركة النصر للكيماويات الوسيطة، بأن الدولة ستفتتح العديد من المشاريع الفترة المقبلة.