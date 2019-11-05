شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب: مصر خالية من الالتهاب السحائى والتلاميذ يذهبون لمدارسهم مطمئنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أنه حصل علي معلومات تفيد خلو مصر تماماً من الالتهاب السحائى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة عدد من الأدوات الرقابية المقدمة من النواب إلى وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال عبد العال: "بشأن ما أثير حول الالتهاب السحائى، فإننى أؤكد أن مصر خالية تماما من هذا الوباء".

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ووجه عبد العال، رساله طمأنه لكافة أولياء أمور الطلاب، بقوله: ليس هناك على الاطلاق التهاب سحائى، وربما هناك اشتباه مع مرض له أعراض مقاربه أو أن التشخيص تم بطريقة غير سليمة، فلا وجود لهذا المرض داخل جمهورية مصر العربية".

وأستطرد عبد العال قائلاً: المدارس خالية من الالتهاب السحائي، و كل ابنائينا الاعزاء التلاميذ يذهبوا لمدارسهم مطمئنين".