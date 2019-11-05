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جامعة الأزهر تعقد اجتماعا لمتابعة التصنيف الدولى للجامعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظّم المكتب الفنى لـجامعة الأزهر، بحضور الدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أول اجتماع لممثلى الكليات فى جمع بيانات التصنيف الدولى للجامعة.

 

ونوّه سلمان إلى دور الباحثين فى النهوض بالجامعة من خلال جودة البحوث العلمية المقدمة وتميزها، مشددًا على أهمية تطبيق المعايير الدولية فى البحوث العلمية للباحثين بالجامعة.

 

وأكد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، حرص الجامعة على دعم الباحثين من خلال منحهم حوافز النشر الدولى، وسعيها الدائم للارتقاء بمستوى مخرجات المنظومة التعليمية والبحثية، مشيرًا إلى أن تحسين التصنيف الدولي لجامعة الأزهر يسهم فى تحسين السمعة الدولية للجامعة، مما يعمل على زيادة فرص الخريجين في الحصول على فرص عمل إقليمية ودولية، وزيادة فرص شباب الباحثين فى الحصول على منح للدراسات العليا بالخارج.

 

وعلى هامش الاجتماع، عقدت ورشة تدريبية مقدمة من مؤسسة Clarivate Analytics Company بالتعاون مع بنك المعرفة حول University Ranking Methodologies حاضر فيها الدكتور أيمن عقيل والدكتور جمال الأهواني.

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كما عقد اجتماع استعرض فيه الدكتور أحمد الشافعي موقف الجامعة الحالي من التصنيفات والبيانات المطلوبة وكيفية تحصيلها بالطرق المختلفة، كما استعرضت دكتورة إيمان مصطفى معايير تصنيف THE الجديد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

 

كما تم وضع الخطة الزمنية لتحضير البيانات وكيفية استيفائها، دعمًا لخطة الجامعة فى تعزيز قدرات أبنائها الباحثين.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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