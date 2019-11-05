المتحف المصرى الكبير.. تاريخ يصنع مستقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - متحف خصص لحضارة واحدة ليستقطب ما يقارب من ٥ ملايين زائر سنويا، إنها الحضارة المصرية القديمة التى ستستقر في متحف مصرى كبير يبعد عن اهرامات الجيزة بضع امتار .

Advertisements صرح كبير تقع انظار العالم عليه ويهفوا إليه كل من شغف بحضارتنا القديمة، يضم المتحف العديد من القطع الأثرية من مختلف الفترات التاريخية، كما يتضمن 12 جاليرى تضم العديد من القطع الأثرية من مختلف العصور. وأيضا مركز الترميم الذى يضم 19 معملاً بينهم 7 معامل متخصصة فى ترميم الآثار الثقيلة ومقسم طبقًا للمواد الأثرية، فنجد أن لكل خامة معمل فهناك ما هو مختص بالأخشاب والأحجار والآثار الثقيلة والعضوية وغير العضوية والمشروعات الخاصة، إضافة للمومياوات والبقايا الأثرية، ويوجد معمل للفحوص والتحاليل وتشخيص مظاهر التلف.

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