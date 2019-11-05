شكرا لقرائتكم خبر عن منطقة البحر الأحمر الأزهرية تعلن شغل وظائف موجهين وشيوخ معاهد بالندب الداخلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة التنسيق، بمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، عن حاجتها لشغل الوظائف الآتية، على أن يكون تسيير أعمال بصفة مؤقتة، لحين الإعلان عنها بصفة رسمية، عن طريق قطاع المعاهد الأزهرية، وهى كالتالى:

أولًا : إدارات (رأس غارب - الغردقة - سفاجا)

1- موجه فلسفة.

2- موجه اقتصاد.

ثانيًا: إدارات (القصير - مرسى علم - الشلاتين - حلايب)

1- موجه فلسفة.

2- موجه اقتصاد.

ثالثًا: إدارة الغردقة

1- شيخ معهد بنين النموذجي ع/ ث.

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2- شيخ معهد ابتدائي النموذجي.

3- شيخ معهد ابتدائي الغردقة الأزهري.

4- شيخ معهد بنين الغردقة ع / ث.

رابعًا: إدارة القصير

1- شيخ معهد بنين القصير ع/ ث. الشروط الواجب توفرها: 1- أن يكون حاصلًا على مؤهل عال مناسب. 2- أن يكون حاصلًا على درجة (معلم أول أ). 3- ألا يكون مُحالًا لمحكمة تأديبية. 4- ألا يكون حاصلًا على جزاء أكثر من عشرة أيام.

تبدأ مدة الإعلان اعتبارًا من اليوم الثلاثاء ولمدة ( 10 أيام)، ولن يتم قبول أي طلبات بعد الميعاد المحدد.