محافظ القاهرة: مشروع تجريبى لمسار الدراجات بوسط المدينة بطول 2 كم

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جاء ذلك خلال استقباله وفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية برئاسة فيكتور كيسوب الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ونائب المدير التنفيذي للبرنامج فى إطار التعاون المشترك بين محافظة القاهرة والبرنامج فى العديد من المشروعات وتفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين.
وأكد المحافظ خلال الاجتماع اعتزازه بالشراكة المثمرة والمستمرة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والتي تهدف إلى تحسين البيئة الحضرية واستعادة القاهرة رونقها وجمالها بين المدن خاصة منطقة القاهرة الخديوية من خلال مشروع الارتقاء العمراني لميدان عابدين بوجه خاص وإحياء وتطوير منطقة القاهرة الخديوية بشكل عام، بالإضافة إلى مشروع " سكتك خضرا " والذي يهدف إلى تحسين خدمات الدراجات بتقديم أماكن لركن الدراجات والتوسع فى نشر ثقافة الاعتماد على الدراجات كوسيلة نقل.
وأشار المحافظ إلى أن مصر أطلقت مؤخراً " المشروع القومي للداجات ، وتبنت حملة "دراجة لكل مواطن" لدعم مناخ اجتماعى وبيئى أكثر صحة خاصة داخل الجامعات المصرية من أجل تغيير ثقافة الشعب بحيث يصبح المواطن المصرى مؤهلاً صحياً وبدنياً.
وعقب الاجتماع قام المحافظ ومسئولى البرنامج بزيارة ميدانية لميدان عابدين ومواقع ركنات الدراجات المثبتة بميدان طلعت حرب، بالاضافة إلى موقع تجربة مسارات الدراجات بشارع محمد فريد.
شهد الاجتماع عرفان علي مدير المكتب الاقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالشرق الأوسط والدول العربية، رانيا هداية، مدير مكتب مصر لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وعدد من قيادات المحافظة.
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