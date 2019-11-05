قتل خالته وزوجها.. إحالة أوراق عاطل للمفتي والحكم 5 يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار محسن مبروك، اليوم الثلاثاء، بإحالة المتهم بقتل خالته وزوجها بروض الفرج، لفضيلة المفتي؛ لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

وحددت المحكمة في منطوق حكمها اليوم الثلاثاء، جلسة 5 يناير المقبل؛ للنطق بالحكم.

وأسندت النيابة للمتهم " مؤمن. م" عاطل أنه فى نوفمبر 2018 قام بقتل زوج خالته العجوز المجنى عليه "سميح. م" عمدا، إذ قام بالتربص له حتى تمكن من إزهاق روحه بعدة طعنات صوبها تجاه رقبته من سلاحه الأبيض"سكين"، وذلك أثناء سرقه محتويات مسكنه.

وأشارت التحقيقيات إلى أن المتهم قتل أيضا خالته العجوز المجنى عليها "هدى. م" عمدا، بعدما شاهدته حال قيامه بقتل زوجها، فتوجهت نحوه مسرعة فعاجلها هو بتسديد طعنة بسلاحه استقرت فى مواضع قاتلة من جسدها، مضيفة أن المتهم قام عقب قتل المجني عليهما، بسرقة منقولاتهما ومبالغ مالية من محل سكنهم.