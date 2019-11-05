3 مصابين في انفجار أسطوانة غاز داخل مطعم بفيصل- (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أصيب 3 أشخاص في انفجار أسطوانة غاز محلية الصنع "شعلة واحدة" داخل مطعم بمنطقة فيصل، اليوم الثلاثاء. تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بسماع دوي انفجار بشارع أحمد هيبه بمنطقة المنشية. انتقلت قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات وفريق إنقاذ بري إلى محل الواقعة تحت إشراف اللواء هاني السعيد ونائبه اللواء إيهاب عبد الحميد. عثر رجال المعمل الجنائي على آثار "أنبوبة شعلة واحدة" وتبين انفجارها فجر اليوم، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، نُقلوا إلى مستشفى الهرم للعلاج.

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