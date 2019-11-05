العثور على جثة شاب مخنوقاً داخل برميل في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الأمن بالجيزة، على جثة شاب مجهول الهوية داخل برميل بمنطقة مساكن عثمان، بمدينة السادس من أكتوبر.

البداية بلاغ تلقاه العميد طه فوده رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر، بالعثور على جثة داخل برميل بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

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انتقلت قوة إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص المبدئي أن الجثة لشاب بها آثار خنق، ولا يحمل أي أوراق تحقيق شخصية.

وشكل العميد عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، فريق بحث رفيع المستوى برئاسة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، وبمشاركة ضباط مباحث قسم ثالث أكتوبر بقيادة الرائد هاني عماد ومعاونه الرائد فريد معاذ؛ لكشف لملابسات الواقعة من خلال فحص بلاغات التغيب.

جرى التحفظ على الجثة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.