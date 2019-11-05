بالأسماء.. قائمة المستشار محمد عبدالمحسن في انتخابات نادي القضاة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

أصدرت اللجن المشرفة على انتخابات نادي القضاة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، القوائم النهائية للمرشحين في انتخابات النادي.

وضمت قائمة المستشار محمد عبدالمحسن، نائب رئيس محكمة النقض، الذي ينافس على مقعد الرئيس، كل من:

المستشار أبو المجد عيسى رئيس محكمة الاستئناف الأسبق على مقعد المتقاعدين، والمستشار أبو الحسين فتحي قايد نائب رئيس محكمة النقض والمستشار محمد صبحي خليفة رئيس محكمة الاستئناف، المستشار طارق أبو زيد رئيس محكمة الاستئناف والمستشار رضا محمود السيد المستشار بمحكمة النقض، والمستشار حازم رسمي المستشار بمحكمة الاستئناف على مقاعد المستشارين.

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كما ضمت المستشار حمدي عبدالتواب رئيس المحكمة، والمستشار شادي خليفة رئيس المحكمة، والمستشار أحمد سمير الجمال رئيس المحكمة، والمستشار كريم الزقرد رئيس المحكمة، والمستشار محمد بهاء جمال الدين، على مقاعد رؤساء المحاكم والقضاة.

بالإضافة إلى المستشار أسامة الصيرفي المحام العام بنيابة النقض، ومحمود الميرغني المحامي العام بنيابة النقض، وحازم أبو سديرة المحامي العام بنيابة النقض، ومحمد هاني عبدالجابر رئيس النيابة ومحمد فاروق وكيل النائب العام على مقاعد النيابة العامة.

يذكر أن اللجنة المشرفة على الانتخابات تبدأ اليوم تلقي التنازل عن الترشح في الانتخابات.