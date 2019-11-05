السيطرة على مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم بأوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: تمكنت قوات الشرطة بالجيزة، من السيطرة على مشاجرة بين عائلتين بمركز أوسيم شمال المحافظة. البداية بلاغ تلقاه العميد مجدي عزيز مأمور قسم شرطة أوسيم، من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة بمنطقة كوبري الضفيرة. Advertisements التحريات الأولية أفادت بوقوع مشاجرة بأسلحة بيضاء وشوم بين عائلتين إثر تجدد خلافات قديمة بسبب مشكلات الجيرة، وتمكن المقدم مجدي موسى رئيس مباحث أوسيم ومعاونه الرائد وليد كمال من ضبط الطرفين والأسلحة المستخدمة. مصدر أمني مسؤول نفى وقوع تبادل إطلاق نار بين طرفي المشاجرة أو وقوع قتلى، مؤكدا السيطرة على الموقف سريعا من خلال سرعة الانتقال إلى محل البلاغ. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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