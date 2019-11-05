رئيس مجلس الدولة لوزيرة الاستثمار: العدالة مفتاح تحسين مناخ الاستثمارq

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود الشوربجي:

استقبل المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة بقصر الأميرة فوقية الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، لتقديم التهنئة له بمناسبة ثقة رئيس الجمهورية باختياره رئيسا لمجلس الدولة.

وصرّح مصدر مسئول بالمجلس أن الوزيرة أعربت عن تقديرها العميق لمجلس الدولة وقضاته، ودوره الرائد فيما يرسيه من مبادئ قانونية من شأنها الحفاظ على تشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية، وما يقوم به أيضاً من مراجعة تعاقدات الدولة خاصة في مجال التعاقدات الاستثمارية بما يحفظ حماية المال العام واستفادة مصر بثرواتها الطبيعية في مجال السياحة.

وأشارت الوزيرة إلى دور مجلس الدولة في تزويد الوزارات وعلى رأسها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالخبرات القانونية المتميزة لمعاونة القيادات في إصدار قرارات مطابقة للقانون، وأن الوزارة تنسق مع كافة الوزارات المعنية فيما يتعلق بالفرص الاستثمارية، فضلا عن أن دور مجلس الدولة جوهري لحسم أي نزاعات تتعلق بالمستثمرين.

وأكد المصدر أن رئيس مجلس الدولة وجه الشكر لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولي على زيارتها لمجلس الدولة وتفضلها بالحضور للتهنئة، وعلى أهمية دور الاستثمار والتنمية في جميع نظم وأشكال الاستثمار سوء كانت مناطق حرة أو استثمارية أو تكنولوجية أو صناعية.

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كما قدم رئيس مجلس الدولة التهنئة أيضاً للوزيرة لحصول وزارة الاستثمار والتعاون الدولي على المركز الأول كأفضل مؤسسة حكومية تُقدم خدمات ذكية، عن موقع خريطة مصر الاستثمارية وحصولها على جائزة ” المؤسسة المتميزة في تقديم الخدمات الذكية ” من رئاسة مجلس الوزراء، وكان من أهم هذه المشروعات مشروع المنطقة الاقتصادية لإقليم قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة الجلالة، ومدينة العلمين الجديدة، ومشروع المليون ونصف مليون فدان، والمتحف المصري الكبير.

وأشار إلى أن رئيس مجلس الدولة أكد على أهمية دور القضاء الإداري المصري في حماية الاستثمار وتعزيز الثقة في العدالة الوطنية ضمانا لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال وإنشاء قضاء متخصص في مسائل الاستثمار وحماية الاستثمارات الدولية في ظل القوانين الحاكمة المحلية والدولية، خاصة توظيف تكنولوجيا المعلومات لرفع جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين مع أمور الاستثمار، وإدماج البعد الرقمي في استراتيجية تحديث قضاء الاستثمار.

وأضاف رئيس المجلس أن قضاء مجلس الدولة أرسى العديد من المبادئ القانونية المستجدة التي تعكس الحرص على المناخ الاستثماري الجيد، خاصة أن الاقتصاد العالمي يشهد تنافسية شديدة، وأصبحت قضية دول العالم تحسين مناخ الاستثمار وحماية الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهو ما يقتضي التعاون والتقارب بين الأنظمة القانونية والقضائية لتتقاسم التجارب الناجحة للنهوض بالاستثمار، وجعل العدالة أهم مفتاح لتحسين مناخ الاستثمار.

حضر اللقاء المستشار طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة أمين عام المجلس، والمستشار محمد عبد الوهاب إبراهيم ماهر القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.