"فرحة".. أول تعليق من والد "فتاة العياط" بعد قرار إخلاء سبيلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

ما إن علم "أحمد رزق"، 35 سنة، خبر إخلاء سبيل طفلته "أميرة "، المتهمة بقتل سائق حاول اغتصابها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة العياط"، حتى هرول مسرعا إلى "موقف السيارات" واستقل أول سيارة متجهة إلى قسم الشرطة لاستقبالها: "كنت عارف إن فيه محاكمة النهاردة، بس خبر الإخلاء جه فجأة".

كانت محكمة شمال الجيزة، قررت اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل الطفلة "أميرة أحمد"، في قضية "فتاة العياط"، وتسليمها لولي أمرها بدون كفالة، وإحالة ملف القضية لمحكمة الطفل.

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"الحمد لله ربنا ما سبناش، ونصفنا"، قالها الأب وسط فرحة عارمة قبل أن يكمل، "كنت متأكد من إخلاء سبيل بنتي وإن شاء الله ربنا هيكملها على خير وهتاخد براءة".

ساعة ونصف تقريبا قطعها الرجل الثلاثيني في طريقه من الفيوم للوصول إلى مكان القسم التابع للعياط: "أنا في طريقي للقسم رايح أشوف الإجراءات اللي هتتم علشان استلم بنتي".

وتابع والد الفتاة: أشكر القضاء وأثق في أحكامه، وخبر إخلاء سبيلها كان فرحة عارمة داخل الأسرة ومنطقة العياط بأكملها.