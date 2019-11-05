رئيس النواب: "فيه كذا استجواب هيتم مناقشتهم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:
قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن الجلسات المقبلة ستشهد تفعيل كل الأدوات البرلمانية بدءًا من السؤال ونهاية بالاستجواب، مضيفا: "فيه كذا استجواب سيتم مناقشتها".
وأوضح عبدالعال، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، أن الجلسات المقبلة ستشهد كذلك إقرار بعض التشريعات الهامة مثل "مجلسي النواب والشيوخ والإدارة المحلية والإجراءات الجنائية".
وتابع: "هذه القوانين مطلوبة وتمثل أهمية للمواطين".
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