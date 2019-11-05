بالمستندات والتفاصيل.. طرح 10749 فرصة عمل خلال نوفمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، توافر نحو 10749 فرصة عمل للذكور والإناث، وذوي الاحتياجات الخاصة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1500 لتصل إلى 10 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 54 شركة ومصنع قطاع خاص في عدد من المحافظات خلال نوفمبر الجاري.

وقال الوزير في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن نشرة التوظيف التي تصدرها الوزارة شهريا تتضمن هذه الفرص والتي يأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض كافة الوظائف المتاحة في القطاع الخاص من خلال موقع الوزارة www.manpower.gov.eg تحت مسمي: "النشرة القومية للتشغيل"، لتوفير "حياة كريمة" مناسبة للشباب واستغلال طاقاتهم فيما يفيد المجتمع.

وأشار الوزير، إلى أن العمل مهم لرفع اقتصاد الدولة، والدفع بعجلة التنمية للأمام، قائلا: "نحن نسعى من خلال توفير فرص العمل للشباب بالقطاع الخاص إلى إكساب الشباب العديد من الخبرات المجتمعية التي تساعدهم في الارتقاء إلى ما يتمنون تحقيقه في مستقبله".

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وقال إن فرص العمل المتوفرة تشمل: مشرف حملة سيارات بكالوريوس هندسة ميكانيكا باور خبرة 10 سنوات والسن حتي 45 سنة، الراتب10 آلاف جنيه، ومحاسبين، ومندوبي ومشرفين مبيعات وأمناء مخازن وسائقين، واخصائي جودة وفني صيانة كهرباء وعمال مزرعة، ومهندسين زراعين، وأطباء بيطرين، وفني طباعة، وموظفين استقبال، ومشرفين أمن، وعمال غزل وتدوير وتعبئة وسحب ومكبس وخدمات إنتاج وصباغة، ممثل خدمة عملاء، وكاشير، ومدخل بيانات وفني صيانة.

كما تشمل الفرص، فني إنتاج وتركيب كبائن ورش وتشكيل وتقطيع، واخصائي موارد بشرية، ومندوب تسويق، ومحصل، وخدمات معاونة، واخصائي تسويق، وخياط وباترونست وفني وعامل تعبئة، وسائق شوكة، وأخصائي بايولوجي، وفيزياء وكيمياء.

وفيما يلي تفاصيل فرص العمل بأسماء الشركات والعناوين والتليفونات وشروط شغل الوظيفة والراتب.

http://www.manpower.gov.eg/ ​