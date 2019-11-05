محافظ القاهرة: مشروع تجريبي لمسار الدراجات بوسط المدينة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

استقبل اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة وفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية برئاسة فيكتور كيسوب الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ونائب المدير التنفيذي للبرنامج في إطار التعاون المشترك بين محافظة القاهرة والبرنامج في العديد من المشروعات وتفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع اعتزازه بالشراكة المثمرة والمستمرة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والتي تهدف إلى تحسين البيئة الحضرية واستعادة القاهرة رونقها وجمالها بين المدن خاصة منطقة القاهرة الخديوية من خلال مشروع الارتقاء العمراني لميدان عابدين بوجه خاص وإحياء وتطوير منطقة القاهرة الخديوية بشكل عام، إضافة إلى مشروع "سكتك خضرا"، والذي يهدف إلي تحسين خدمات الدراجات بتقديم أماكن لركن الدراجات والتوسع في نشر ثقافة الاعتماد علي الدراجات كوسيلة نقل إلى جانب مشروع "بسكلتة" لتمكين الاستخدام الآمن لنظام مشاركة الدراجات وتحديد مساراتها بالقاهرة والعمل على ربطها وتكاملها مع وسائل النقل الأخرى، وتشجيع المواطنين على استخدامها كوسيلة تنقل آمنة واقتصادية بشوارع القاهرة مما يقل استهلاك الوقود وحماية البيئة من التلوث.

وأضاف اللواء خالد عبدالعال أن المحافظة قامت باختيار عدة مواقع لركن الدراجات بمصر الجديدة وعابدين والأزبكية وحي غرب، مشيراً إلى أنه سيتم عمل مشروع تجريبي بوسط المدينة بطول 2 كم حيث سيتم تخصيص حارة مرورية بعرض متر و70 سم لمسار الدراجات مع عمل الأقماع والسلاسل الحديدية اللازمة بالتنسيق مع المرور وجهاز هندسة تخطيط المرور لبيان تأثير التجربة على الحركة المرورية بوسط المدينة، وفى حالة نجاح التجربة سيتم تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع لتمتد لمسافة 15 كم بداية العام القادم.

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وأشار المحافظ إلى أن مصر أطلقت مؤخراً "المشروع القومي للداجات، وتبنت حملة" دراجة لكل مواطن" لدعم مناخ اجتماعي وبيئي أكثر صحة خاصة داخل الجامعات المصرية من أجل تغيير ثقافة الشعب بحيث يصبح المواطن المصري مؤهلاً صحياً وبدنيًا.

وعقب الاجتماع زار المحافظ ومسئولي البرنامج ميدان عابدين ومواقع ركنات الدراجات المثبتة بميدان طلعت حرب، بالاضافة إلى موقع تجربة مسارات الدراجات بشارع محمد فريد.

شهد الاجتماع عرفان علي مدير المكتب الاقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالشرق الأوسط والدول العربية، ورانيا هداية مدير مكتب مصر لبرنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية، وعدد من قيادات المحافظة.