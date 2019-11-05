بشأن نظام تكليف الأطباء.. عبدالعال يوجه بحضور وزير الصحة إلى البرلمان​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

وجه الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الحكومة بضرورة حضور وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، إلى البرلمان والمشاركة بفاعليات اجتماع مشترك للجنة الصحة والتعليم، بشأن ما أُثير حول نظام التكليف الجديد والزمالة، وذلك بعد انتقاد النائب مجدي مرشد الوزيرة في اتخاذ هذا النظام دون الرجوع والعرض علي البرلمان ونوابه الذين يمثلون الشعب.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، حيث انتقد النائب مجدي مرشد، عضو مجلس النواب، الآليات الجديدة لتكليف طلاب كليات الطب، وآليات الزمالة، مؤكدا أن التعليم الطبي على المحك وبه العديد من الإشكاليات التي لا بد من النقاش والحوار فيها مع البرلمان.​