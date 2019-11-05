بالفيديو.. السيسي يتفقد المشروعات القومية بالسويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- مي مدحت:
تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعض المشروعات القومية الكبرى بالسويس، برفقه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزير الإسكان وعدد من الوزراء.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدأ صباح اليوم افتتاح مجموعة من المشروعات القومية في نطاق محافظتي السويس وجنوب سيناء.
وكان في استقبال الرئيس السيسي، رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.
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